Diosdado Cabello le responde a Petro sobre propuesta de referendo en Venezuela ¿Qué dijo?

Caracas, Venezuela

Hace unos días los presidentes de Colombia Gustavo Petro y de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva le propusieron a Nicolás Maduro y a la oposición adelantar un referendo para garantizar los derechos políticos y respetar la vida de quien pierda las elecciones. Pues ya hay una respuesta y la dio Diosdado Cabello. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela aseguró que la idea de hacer un referendo no se la deben plantear a Nicolás Maduro a quién catalogó el presidente de la paz, sino a la oposición.

“Yo creo que el presidente Petro y el presidente Lula tienen que pedir eso a la oposición, el presidente de la paz es Nicolás Maduro, Nicolás Maduro ha trabajado por la paz de este país incansablemente, ha hecho no sé cuántos llamados al diálogo, no es por nosotros, Nicolás Maduro no es el que pidió invasiones, no es el que pidió sanciones, no es el que pidió bloqueos, son los señores de la oposición, ellos pueden utilizar su liderazgo para convocarlos, nosotros convocarlos en el ánimo de las buenas relaciones, pero no es a Nicolás, no es a Nicolás, nuestro presidente es el campeón de la paz”.

La propuesta de Gustavo Petro y Luis Inácio Lula da Silva hecha el pasado 17 de abril está en caminada a que se garantice un pacto democrático para blindar al perdedor de las elecciones.

“Que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país”.

Diosdado Cabello dijo además que le parece bien que tanto Petro como Lula estén preocupados por los temas de Venezuela, que a ellos también les preocupa mucho por lo que ocurre en Brasil y en Colombia, y que ambos los consideran presidentes amigos.