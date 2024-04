¡Pilas! Denuncian venta ilegal de SOAT a través de redes sociales en Armenia

Armenia

Es el caso de Alina Jiménez quien dio a conocer que estaba en el proceso para adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT para su motocicleta y la contactaron desde Whatsapp de una empresa denominada Seguros Mundial para que realizará el trámite con ellos.

Mencionó que le generó confianza el proceso por lo que realizó los pasos que le indicaban hasta realizar el pago por más de 270 mil pesos y luego le llegó el SOAT.

Manifestó que decidió verificar la legalidad en el RUNT para garantizar la transparencia, pero lamentablemente el documento era falso y hasta ahora no ha logrado respuesta de la empresa.

Reconoció que apenas se enteró del fraude los intentó contactar, sin embargo, ya la habían bloqueado lo que impide que pueda recuperar su dinero.

“Quiero hacerle alerta a las personas que están adquiriendo el SOAT que mucho cuidado porque la verdad el daño es mucho, pues yo ya perdí la plata porque ya me bloqueó, no tengo como donde reclamar, pero quiero poner como en conocimiento de todas las personas para que a nadie más le pase porque yo no quisiera que esto lo pasara más personas porque nadie sabe con el esfuerzo que uno consigue la plata para poder adquirir algo que se necesita y por lo menos en mi caso. Yo necesito mucho mi vehículo para trabajar entonces espero, pues que todos estemos pendientes y que a nadie más le pase”, alertó.

Llamó la atención de los conductores para que estén alerta y eviten caer en este tipo de estafas que afectan el bolsillo y la movilidad de quienes urgen por el trámite.

Espera mayor acompañamiento en materia pedagógica de las autoridades competentes para impedir que se presenten estos casos en la ciudad.