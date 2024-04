Pico y Placa Cartagena 23 de abril: carros particulares y motos que NO podrán transitar

Desde el pasado jueves, 18 de abril, se ha venido ejecutando una nueva normativa de Pico y Placa en la ciudad de Cartagena. A partir del Decreto 0599 del 18 de abril de 2024, el alcalde mayor de la capital de Bolívar eliminó el pico y placa para vehículos particulares que rige entre las 12:00 del medio día a las 2:00 p.m.

Desde el pasado 19 de abril, fecha oficial en la que comenzó a regir la medida, se ha venido aplicando una nueva normativa en las restricciones de movilidad en Cartagena. Conozca cómo aplicará la medida para el próximo martes, 23 de abril.

¿Cómo aplicará el pico y placa este martes en Cartagena?

De acuerdo con la Alcaldía de Cartagena, para el próximo martes, 23 de abril, los carros y motocicletas que no podrán circular son los que tienen placa terminada en 3 y 4.

Como quedó acordado en el decreto, la restricción para vehículos particulares se levantará al medio día. Desde la semana pasada, la medida se aplicará para los carros particulares desde las 7:00 a.m. a 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Para las motocicletas será desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Para el resto de los días de la semana, la restricción para carros y motocicletas será:

Miércoles 24 de abril: no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6

no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 Jueves 25 de abril: no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8

no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 Viernes 26 de abril: no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0

Vale recordar que esta medida rige en zonas como: la Transversal 54, avenida Petro de Heredia, Troncal de Occidente, avenida Santander, avenida Pedro Romero, avenida San Martín, avenida Blas de Lezo, avenida Pedro Romero, avenida Luis Carlos López, avenida del Consulado, avenida Rafael Núñez, avenida del Lago, Corredor de Carga, avenida Crisanto Luque, puente Román y vías internas de la ciudad amurallada.

Pico y placa para taxis

La restricción de movilidad en taxis mañana aplicará para los vehículos con placa terminada en 7 y 8. En este caso, no aplicará el levantamiento del pico y placa al medio día, las horas de la medida se mantendrán e irán desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

📣🚘🚗¡ATENCIÓN! Se modifica el pico y placa para vehículos particulares.



Esta decisión se tomó escuchando a la ciudadanía y posteriormente se evaluó con el @datt_cartagena.



La medida será aplicada así: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.



Comparte esta… pic.twitter.com/fp307gZyg4 — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) April 19, 2024

¿De cuánto es la multa por conducir en pico y placa?

Como lo determina el Código Nacional de Tránsito, pueden ser sancionados los conductores de vehículos que transiten por sitios restringidos o en horas prohibidas por las autoridades competentes. En este caso, se le aplicará una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), es decir, $19.500.000 pesos colombianos. Además, el vehículo le podrá ser inmovilizado.