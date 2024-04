J balvin vuelve a sorprender con su segunda icónica presentación en Coachella valley music

Luego de su increíble e innovadora primera presentación en Coachella el pasado domingo 14 de abril, la super estrella global J Balvin regresó al prestigioso escenario principal del festival para su segundo show en una noche fuera de este mundo.

Con una enérgica entrada a bordo de de una nave extraterrestre, J Balvin cautivo de nuevo a los asistentes y espectadores de su show en medio de la noche del desierto de California, en un poderoso espectáculo de más de una hora.

Los fans se mostraron ansiosos de ver al artista colombiano luego de su inolvidable presentación el primer fin de semana donde invitó a la estrella de Hollywood, el rapero Will Smith para interpretar el tema “Men in Black” banda sonora de la saga Men In Black, una de las películas mas aclamadas del actor estadounidense.

En tarima también lo acompañaron Jowell & Randy y DeLaGhetto para cantar juntos “Triple S”, su nuevo sencillo.

La canción “Mi Gente” fue la encargada de abrir la presentación, embarcando a los fans en un viaje intergaláctico a través las canciones más reconocidas de J Balvin, entre ellas “In Da Ghetto”, “Rojo”, I Like it”, “Reggaeton”, “Dientes” entre muchos otros éxitos. Al escenario llegó la sensación argentina Maria Becerra para interpretar “¿Qué Más Pues?”, marcando una nueva noche llena de poder y sabor.

El escenario también fue protagonista con una puesta en escena fuera de este mundo, robots gigantes, aliens y un despliegue de producción que ha sido catalogado como unos de los mejores del festival.

En medio del show, Balvin sorprende a su audiencia con una cabeza y manos de alien gigantes, que salen del escenario y sumergen a los asistentes en este nuevo mundo. La prestigiosa marca suiza de ropa Vetements fue la encargada de vestir en el show al colombiano, con prendas únicas, cómodas y glamurosas. Balvin también vistió las nuevas Air Jordans 3 versión Río.

La primera presentación rápidamente se hizo viral y ha sido catalogada como una de las mejores del festival y una de las más relevantes de un latino en Coachella.

Esta segunda fecha ratificó lo dicho, convirtiendo estos dos fines de semana en un momento clave en una carrera llena de éxitos para el artista.

Balvin termina por ahora con sus presentaciones por Estados Unidos y está listo para la aventura del “Que Bueno Volver a Verte” tour que visitará varios países de Europa así como Australia. El tour empieza el 26 de abril en Frankfurt, Alemania y se extenderá hasta finales de septiembre