Inició transporte escolar fronterizo en el puente Francisco de Paula Santander

Cúcuta

Se dio inicio a la prestación del servicio de transporte escolar fronterizo a través del puente internacional Francisco de Paula Santander, beneficiando a más de 2 mil estudiantes.

Los padres de familia han recibido de la mejor manera este servicio, pero solicitan se pueda prestar durante toda la vigencia 2024.

“En este momento estamos alegres, por fin nos vamos a quitar al menos un peso de encima, porque ya no teníamos plata para pagar y mandar a nuestros hijos a estudiar, y Dios quiera que este servicio se preste todo el año” dijo a Caracol Radio Rubiela Gómez, representante de los padres de familia.

Respecto a las demoras en el inicio, las autoridades informaron se debía a la falta de recursos, que se espera seguir gestionando.

“Lo que nos dijeron es que no se tenían los recursos, no metieron presupuesto el año anterior para este año, entonces tuvieron que tomar de otros recursos que tenían para garantizarnos el servicio este año, pero no está garantizado para todo el calendario escolar” dijo Dayana Návaz, otra representante de los padres de familia.

Esto se ha convertido en un alivio al bolsillo de los acudientes, quienes han tenido que gastar en doble transporte público para llevar a sus hijos a los colegios.

“Nos ha tocado muy duro, y nos ha tocado sobre todo el bolsillo, porque debíamos trasladarnos con nuestros hijos, y hacernos responsables hasta de otros niños porque los padres están trabajando al mediodía, puede ser peligroso para esos niños tan pequeños salir a tomar un bus” afirmó Erika Moyano, madre de una de las estudiantes.

Los mismos padres en acuerdo con la Secretaría de Educación han asumido como monitores de las 46 rutas de transporte que estarán beneficiando a los estudiantes en las jornadas de mañana y tarde.