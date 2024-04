Concejal de Bucaramanga “se sale de la ropa” con unos de sus compañeros

Bucaramanga

El concejal de Bucaramanga, Jorge Flórez lanzó improperios en contra de uno de sus colegas, el excandidato a la alcaldía, Carlos Parra minutos después de que se clausuraran la sesiones extraordinarias de la corporación el domingo 14 de abril. Los hechos quedaron grabados en un video en el que se muestra como el dirigente del Pacho Histórico reta a pelear a su colega del partido Verde. La confrontación no pasó a otro nivel porque varios de los asistentes detuvieron a Flórez.

“Así le moleste al compañero Jorge Flórez; qué pena meterme con sus compañeros de coalición”, expresó el concejal Parra en la última de las plenarias de la corporación. Una vez terminó la sesión, Parra se levanta y busca la salida. Segundos después, Flórez le preguntó si quiere pelea. “Usted es un sapo, loca hp”, expresó Flórez en una actitud hostil hacia su colega.

Carlos Parra, concejal del partido Verde aseguró a Caracol Radio que empezó a notar una actitud de beligerancia de Flórez en su contra desde cuando se opuso a que el concejo le otorgara una condecoración al presidente Gustavo Petro durante una reciente visita del jefe de Estado a Bucaramanga. “Petro no tiene entre sus prioridades a Santander. Además, no he estado de acuerdo con las conderaciones cuando se usan como instrumento político”, aseguró.

Con relación a lo que pasó ese domingo, Parra refirió que mientras él criticaba que la corporación hubiera gastando tres sesiones en el trámite de un proyecto sólo porque faltaba un acta del Confis, su colega Flórez le hacía muecas.

Luego, cuando Parra iba a salir del recinto escuchó algunas expresiones de Flórez en su contra. Narró que tomó asiento y le preguntó a su colega: “¿Le dolió mucho lo que dije?” Fue cuando vino la reaccion airada de Flórez. El excandidato a la alcaldía argumentó que la comisión de Ética del concejo debería estudiar el caso.

De momento, el concejal Flórez no ha contado su versión de lo sucedido.