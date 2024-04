Alfredo Arias castiga a Jaime Peralta: “Mientras yo esté, no juega más”

Independiente Medellín sumó un punto en el clásico ante Atlético Nacional que le permitió seguir con vida de cara al objetivo de la clasificación. Sin embargo, no será fácil que se produzca su inclusión dentro del grupo de los ocho, pues deberá esperar, además de ganar su juego, que Once Caldas o Junior no consigan los tres puntos en sus respectivos partidos.

Luego del duelo ante el conjunto Verdolaga, el entrenador Alfredo Arias habló de las sensaciones que le dejó el mismo. A su vez, aprovechó para dar a conocer una situación que se venía especulando, pero que hasta el momento no había sido confirmada: la exclusión del plantel del delantero Jaime Peralta, al parecer por actos de indisciplina.

“Peralta me venció, tengo que reconocer que siempre he dicho que yo no me he rendido... me venció. Es un muchacho joven al cual intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro... ya perdí la cuenta. Y al cual ya me di cuenta que no le hago bien protegiéndolo de todo y callarme la boca”, dijo el técnico uruguayo.

Agregó que no volverá a contar con el joven futbolista: “La verdad es que él tiene que aprender que esta profesión, los que hemos vivido de ella toda una vida y que vivimos para ella, es bendita y deberíamos agradecerla cada día de nuestra vida. Es joven y seguramente va a aprender, la única manera que a mí me queda que aprenda es que acá, mientras yo esté, no juega más”.

Peralta llegó al club antioqueño para el presente campeonato en calidad de préstamo desde Cúcuta Deportivo. Actuó en 13 partidos y aportó 3 goles, además de cumplir con buenas presentaciones que ilusionaron a la hinchada, pero lastimosamente no volverá a ser tenido en cuenta.

Respecto al encuentro ante Nacional, señaló: “Jugamos un clásico y un clásico se juega de esa manera, hasta el último minuto; no nos rendimos, iniciamos ganando y creo que pudimos haber tenido la segunda opción en algunas que tuvimos, pero el rival también juega e hizo un muy buen partido. Es un resultado justo si miramos el desarrollo del partido. El aliciente de ellos era no perder otra vez”.

Finalmente, fue positivo con lograr la clasificación: “Nosotros no estamos eliminados, ahora ya no dependemos de nosotros, pero no estamos eliminados. Debemos enfocarnos en lo que viene, que es la Copa Sudamericana, y luego miraremos lo que viene después”.