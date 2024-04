César Farías habló de su continuidad en América de Cali tras la eliminación

América de Cali selló un semestre para el olvido luego de sentenciar su eliminación de la Liga colombiana con la derrota ante Santa Fe en El Campín 1-0. Con 18 duelos disputados, el cuadro vallecaucano cuenta con 6 triunfos, mismo número de empates e igual cantidad de caídas, que le permiten acumular 24 puntos y, una eventual victoria ante Once Caldas en la última fecha, no les alcanzará.

El entrenador César Farías llegó días antes de comenzar la campaña, con el objetivo de clasificar el equipo dentro de los ocho, así como avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero tampoco consiguió esta meta, pues cayó a manos de Alianza. Tras el partido ante los bogotanos, el venezolano habló de lo que ha sido el semestre e incluso se refirió a su continuidad en el banquillo.

Respecto a lo que faltó en el semestre, Farías fue autocrítico al manifestar errores puntuales, sobre todo en la finalización de las jugadas. “Obviamente hay muchos errores que tenemos que corregir y seguramente lo que es natural de una plantilla que se va conformando. Esta plantilla tuvo muchos lesionados, muchas tarjetas rojas. Hoy lo que no tuvimos fue contundencia, una vez más nos pasó, en varios partidos pasó, cuando uno quiere ganar tiene que meterla. La junta directiva analizará los errores, estábamos en un momento de batalla y ahora se viene uno de reflexión, en el cual necesitas saber qué detalles debemos corregir”, dijo.

“No puedo hablar de Santa Fe, pero si pudo decir que no metimos la pelota, fue un partido luchado, este es un horario difícil y cuando tienes ocasiones las debes aprovechar, pero nosotros no lo hicimos, las generamos, pero no las concretamos. No estamos buscando excusas en el rival ni el arbitraje, esto es de hacer goles y no lo hicimos”, agregó.

Su cargo, “en manos de las directivas”

Respecto a si estaba con ganas de seguir en la institución escarlata, comentó: “La mejoría es evidente porque cuando uno se come 5 o 6 opciones por partido, es que tuvimos el estándar de juego para ir y llegar, hoy tuvo muy pocas opciones de gol Santa Fe, estuvimos muy parejos en el manejo del juego tanto táctico como con la pelota, pero tuvimos opciones claras que no concretamos (...) Todo depende de la directiva, soy un profesional de esto, entiendo cada paso que se da y yo no vine a generar ningún tipo de inconveniente al América, vine porque estaban en una situación difícil, trabajamos con honestidad. Todo esto tendrá una reflexión”.

Es de mencionar que Farías estuvo ligado a Águilas Doradas durante el segundo semestre del 2023, pero salió del club por una propuesta que tuvo del fútbol del exterior que no se concretó. América buscó, tras despedir a Lucas González, la contratación de Ricardo Gareca, pero finalmente no se dio y fue el venezolano el elegido.