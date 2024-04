Video: Pablo Ceppelini fue impactado por una navaja en el clásico paisa

En una nueva edición del clásico antioqueño, Independiente Medellín y Atlético Nacional igualaron 2-2 ante un gran marco de público que asistió al Estadio Atanasio Girardot. Este resultado dejó vivo al cuadro ´poderoso´, pero no depende de sí mismo, deberá ganar en su último juego y esperar resultados. Por su parte, el conjunto verde, ya eliminado, jugó por cumplir el calendario y tratar de amargar y eliminar a su rival de patio.

Cuatro goles, emociones y múltiples opciones de gol adornaron un atractivo clásico que ninguno de los dos quería perder. Sin embargo, se vio manchado por constantes cruces entre hinchas de ambos equipos, incluso altercados entre jugadores de Nacional y fanáticos del DIM. Cobrar un tiro de esquina era una misión imposible para los futbolistas que se acercaban a la línea. ¡Les tiraban de todo!

La acción más aparatosa se vivió sobre el final del encuentro, sobre el 92´ el uruguayo Pablo Ceppelini se disponía a ejecutar un tiro de esquina; sin embargo, desde la tribuna le cayó una navaja directo en la cabeza. El jugador se alejó de la esquina con aparentes muestras de dolor. Acción que dio mucho de que hablar y por la que se empezó a señalar a la logística del estadio por permitir el ingreso de este tipo de objetos.

Vea el video del momento exacto en que el objeto cortopunsante cae sobre la cabeza de Ceppelini:

Si lo que cae a Pablo Cepellini es una arma corto punzante, me surgen dos preguntas:



1. ¿Por qué la juez de línea no toma el artefacto y se lo muestra al juez central, como evidencia para el informe?



2.¿Por qué Wilmar Roldán no dio por terminado el partido? pic.twitter.com/3uWR8qjjq0 — Gustavo López (@guslopezinfo) April 22, 2024

En rueda de prensa, el entrenador de cuadro verde, Pablo Repetto habló del tema e hizo un llamado al fútbol en paz: “Está terminando la conferencia de prensa y nadie habló de lo que pasó en el partido. Fue una fiesta, es mi primer clásico, vi un estadio lleno que creo que motiva a todos. Lamentablemente, pasó lo que pasó en el último tramo del partido. Destacar lo de los jugadores nuestros, si Ceppelini se tira hay que suspender el partido y ganamos los puntos. En todo momento quisimos jugar, le tiraron de todo en dos oportunidades. Es lo triste de hoy, no pasó a mayores, no queremos que eso pase. Nuestros jugadores siempre quisimos jugar. El equipo terminó el partido, ojalá esto no vuelva a pasar, que sea una fiesta, cada uno alentando a su equipo y que gane el mejor, pero que no vuelva a pasar esto”, sentenció.

A pesar de lo acontecido fue un buen clásico, entretenido y con ambos jugadores buscando la victoria, pensando en la última jornada, El Poderoso jugará contra Envigado y deberá imponerse para tener opción. Eso sí, tendrá que esperar a que Once Caldas no gane contra América de Cali. El verde, por su parte, ya piensa en el segundo semestre y cerrará contra el líder Deportes Tolima.