Periodistas denuncian agresiones durante la marcha de este domingo en Barranquilla

En medio de la marcha, que se llevó a cabo este domingo 21 de abril en Barranquilla, dos periodistas denunciaron agresiones por parte de ciudadanos que participaron en la jornada.

Sayni Agámez, corresponsal de RTVC Noticias, indicó que desde las 8:00 de la mañana comenzó a cubrir la manifestación. Sin embargo, pasadas las 10:30 un grupo de personas se le acercó y comenzó a “intimidarla”.

“Me fui a una esquina para enviar el material a Bogotá, y apareció una avalancha de gente que comenzó a gritarme y a insultarme. Yo me quedé callada y fui muy paciente. Empezaron a empujarnos, y a echarnos del lugar”, dijo la periodista a Caracol Radio.

La comunicadora agregó que al camarógrafo “le mojaron la cámara y le mojaron el micrófono”. Agámez aseguró que tuvo que salir de la zona y dirigirse a un lugar seguro, dónde salió al aire y contó lo que había ocurrido.

DENUNCIAN AGRESIÓN A OTRO PERIODISTA

A través de su cuenta de X, Deivis López, periodista de la casa editorial El Tiempo, denunció que, en medio del cubrimiento, también fue víctima de agresiones por parte de algunas personas.

“Impactado aún con la agresión que sufrimos Vanexxa Romero, reportera gráfica de El Tiempo, y mi persona, pasadas las 11:00 a. m. de este domingo 21 de abril, mientras transmitíamos en vivo la jornada desde Barranquilla”.

“Cuando me preparaba para entregar el informe, el señor se me acerca y me dice que debo irme de ahí, luego va a donde unas uniformadas de la Policía Nacional y les pide que nos retire del lugar. Posteriormente, regresa y me empuja”, agrega el comunicador en un hilo que publicó en la red social, donde además subió el video de lo sucedido.

El comunicador sostuvo que tuvieron que ir a un lugar seguro. Sin embargo, las intimidaciones, denuncia, siguieron. “Nos lanzaron un líquido e insistimos en el respeto a la prensa”.

LEA TAMBIÉN: Marchas del 21 de abril 2024: Así será la movilización en Barranquilla