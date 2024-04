Investigan a fiscal y un juzgado por presuntamente “cuadrar” la suerte de un proceso

JUDICIAL

Un abogado defensor descubrió lo que sería un nuevo escándalo en el sistema penal del país. Un juzgado de Paloquemao en Bogotá y una fiscal, presuntamente habrían “cuadrado” el destino de un proceso por presuntos hechos de corrupción, vía correos y WhatsApp a espaldas de la defensa.

Quien descubrió el caso, fue el abogado y docente Cristhian Ramírez, y se dio cuenta de que algo pasaba “por debajo de cuerda”, porque en la respuesta a una acción de tutela y un incidente de desacato del Tribunal Superior de Bogotá, aparecieron unas conversaciones sospechosas entre la fiscal del caso y el juzgado.

¿Quiénes son los involucrados?

Desde finales de 2023, ante la Fiscalía y la Comisión de Disciplina Judicial, fueron denunciados la jueza 41 de Conocimiento Penal del Circuito de Bogotá, Laura Barrera, ella es recordada porque fue una de las juezas que negó la preclusión del caso Álvaro Uribe Vélez. También fue denunciada la fiscal 62 anticorrupción Deyanira Quevedo.

¿Cuál es el caso que tiene en líos a funcionarias de la justicia?

El proceso donde se desató todo este embrollo de presunto “amaño judicial”, es el caso de tres exfuncionarios de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) acusados porque habrían permitido manejos irregulares de bienes a cargo de la entidad entre el 2008 y el 2010.

El abogado defensor solicitó la nulidad de ese proceso porque, presuntamente, la jueza emitió sentido de fallo condenatorio, pese a que se extraviaron registros de audiencias y todas las pruebas de la defensa. Luego de emitir sentido de fallo la jueza pidió pruebas a la Fiscalía.

“Esto no funciona a la inversa, no es que primero condeno y luego miro cómo lo justifico, no. Es que se supone que la lógica del proceso es, aquí y en cualquier parte, el juez percibe el debate, estudia el debate, está atento al debate, controla el debate, es el que responde por el proceso y luego de ello, ahí sí emite una decisión, pero no condena y luego pregunta cuáles son las funciones de los servidores públicos”.

Pese a la pérdida de pruebas, la jueza ordenó continuar con la audiencia, pero fue recusada por esa decisión.

Y aquí es donde empieza a enredarse el caso. La jueza 41 demoró en su despacho alrededor de ocho meses en darle trámite a la recusación en su contra y la norma dice que debe hacerlo de manera inmediata (art 56 y siguientes Código de Procedimiento Penal)

¿Cuáles son las sospechas?

Todo comenzó por un mensaje de la fiscal en el grupo de WhatsApp del caso, en las que se refería a que “no tenía respuestas por la demora en ese proceso”. Lo que dio a entender que se estaba comunicando con el juzgado sin que la defensa lo supera.

Entonces, uno de los procesados mediante una tutela pidió a la jueza 41 de Conocimiento que le dijera cuáles eran esas conversaciones con la fiscal.

Tras hacer caso omiso, se interpuso tutela y el Tribunal de Bogotá mediante incidente de desacato le ordenó a la jueza que entregara esas comunicaciones.

Y es aquí donde se descubre que el juzgado 41 de conocimiento tenía un chat alterno con la fiscal, sin que la defensa lo supiera, y donde quedó evidencia de que presuntamente la fiscal le decía qué hacer a la juez. (mostrar chats)

“Con lo que no contó el juzgado y con lo que no contaba la fiscal era con que, el doctor Carlos Robledo y habrá qué destacar su suspicacia solicitara esas comunicaciones”.

El abogado Cristhian Ramírez, cuestionó a la jueza 41 por guardar silencio.

“Cuando usted guardó silencio pleno de esta actuación frente a lo que había hecho la doctora Deyanira, y en lo que ya habían incurrido, pues sencillamente, con ese silencio lo que hizo fue hacerse parte de esa actividad, y segundo, les asistía el total interés de que esto no fuera conocido por la defensa porque de ello se tendrían que defender disciplinaria y/o penalmente”

La jueza 41 en audiencia negó conocer las comunicaciones por debajo de cuerda y dijo que todo fue a través de sus secretarias.

“Nunca he tenido un contacto con la doctora Deyanira (fiscal 62) salvo en audiencia, no conocí sino hasta que respondí el incidente de desacato, que habían tenido comunicación con las dos anteriores secretarias que ya no pertenecen a mi despacho, los últimos dos años y medio he tenido cuatro secretarias”

Sin embargo, la jueza no contaba que en los chats de WhatsApp hay audios que delatarían la comunicación con la fiscal por fuera de las audiencias, presuntamente para “acomodar el proceso y la sentencia.

En el siguiente audio, que aparece en uno de los chats cuestionables, la fiscal anticorrupción Deyanira Quevedo, envía un mensaje a la doctora Laura (la jueza que negó comunicaciones con la fiscal por fuera de audiencia)

“doctora Devi, yo ya había pensado en esto, y se lo transmite a la doctora Laura, no se lo quise decir en audiencia porque no me pareció prudente, pero yo ya estoy haciendo la carpeta (…)”

Caracol Radio supo que la Fiscalía ya abrió una indagación por este caso. En la Comisión de Disciplina Judicial se denunció el caso, pero en esa instancia no ha pasado nada.