El destape de la empresaria, Tania Sierra, luego de las elecciones en Comfenalco Tolima

Tolima

La empresaria Tania Sierra en diálogo con Caracol Radio se refirió a lo que fue su primera participación liderando una plancha en las elecciones al consejo directivo de Comfenalco Tolima, esta vez enfrentando a su hermano Andrés Sierra.

Sierra quien resultó electa el pasado lunes, sostuvo que espera posesionarse en esta dignidad para que a la caja de compensación familiar vuelvan los programas sociales y se deje solo de invertir en la construcción como se hizo con el Parque Caiké.

“Nos dedicamos solamente a la construcción de ladrillos y el tejido humano ¿Dónde queda?, se dedicaron solo a construir muros y las cajas son para construir personas y aportar al bienestar”, dijo.

Tania Sierra denunció que en Comfenalco Tolima se estarían presentando casos de acoso laboral y otras cosas, pero que en las ruedas de prensa solo mencionan que todo es perfecto.

“Tenemos acosos laborales, siete personas que han llegado a las Remansos, esto no lo pueden desmentir. Cuando hablan en las ruedas de prensa dicen que todo es perfecto, yo tengo la capacidad y eso no lo pueden desmentir, en que eso no es tan perfecto como lo hacen parecer, diferente es que se quieran atornillar y que cada cuatro años cojan el mismo caballo de batalla para decir somos los salvadores, debemos hacer cambios generacionales, gente nueva con ideas nuevas”

La empresaria cuestionó que en Comfenalco se ha olvidado la inversión en la razón de las cajas de compensación familiar que son los empleados “Yo llego con el animo de hacer las cosas bien, las finanzas están bien, pero las dedicamos para meterle miles de millones a Caiké, un sitio a donde no llega ni el 20% de los empleados”.

¿El futuro de los hermanos Sierre en Comfenalco?

Sobre este tema sostuvo que su hermano Andrés Sierra decidió inmolarse en la Cámara de Comercio porque no entiende que lleva 12 años “Aquí le está sucediendo lo mismo, es más con todo lo que tenía a su favor y sacó una votación inferior a la mía, es claro el mensaje la gente quiere renovación, pero esto tendrá que resolverlo la Superintendencia de Subsidio Familiar”.

Finalmente, se refirió a lo que ha sido la dirección de Diana Lucía Reyes como directora de Comfenalco, Tolima en lo que indicó que “Yo no llegaría a hacer un señalamiento a Diana Lucía porque es muy buena persona, ella fue mi profesora, como persona todo mi respeto y cariño, ella tiene cosas muy buenas y otras por mejorar”, puntualizó.