Día cívico este 19 de abril: Opiniones a la propuesta del presidente Petro

En la tarde del pasado jueves, el presidente, Gustavo Petro, anunció la decisión de decretar día cívico, a razón de las alertas por desabastecimiento de agua y energía que podrían presentarse en diferentes partes del país. Esta medida, que busca, según el mandatario, disminuir el consumo de agua y luz en el país, especialmente en la capital, no ha sido bien recibida por todos los sectores.

En Caracol Radio hemos reunido recciones a esta medida, escuchando a alcaldes, congresistas, funcionarios, líderes de asociaciones y otras voces representativas. Estas fueron algunas de sus opiniones:

“Una medida improvisada”, Angélica Lozano

La senadora del Partido Verde señaló que el decreto del Día Cívico decretado por el presidente es completamente improvisado. De acuerdo con Lozano: “supuestamente busca ahorrar agua en Bogotá y, oh sorpresa, no lo planificó, ni siquiera le informó al Distrito de la medida, sino que se tuvieron que enterar por los medios de comunicación”, refutó.

La senadora reitera que este tipo de medidas deben prepararse mejor, no hacer de esta forma: “improvisada y caricaturesca, con un día cívico que casualmente coincide con una fecha simbólica para las personas del M19″, aseguró Lozano. Según la senadora, no es casual que la noticia se haya dado desde el Cantón Norte, donde el M19 robó las armas un 31 de diciembre de 1978.

Finalmente, Lozano le pide al presidente que sus celebraciones las haga en privado: “el presidente tiene derecho a sus creencias y celebraciones de fechas importantes, particulares y privadas, pero no puede volver fiesta nacional”, concluyó.

“El decreto del día cívico es una cortina de humo”, Víctor Muñoz

Por su parte, el exsecretario de la Presidencia, Víctor Muñoz, aseguró que el decreto de Gustavo Petro de establecer el 19 de abril como día cívico es una “cortina de humo” para eludir, supuestamente, las investigaciones que cursan en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades durante su campaña.

Asimismo, indicó que otro de los propósitos de esta medida era “afectar” las movilizaciones convocadas por la oposición para este domingo 21 de abril, en la que se reunirán los sectores sociales para protestar contra el Gobierno nacional: “este viernes trabajamos y el domingo marchamos”.

Por otra parte, indicó que este decreto: “No va a tener un impacto real en términos de ahorro de agua y energía. Los colombianos necesitamos trabajar. Y la afectación de la economía se viene dando por las pésimas medidas adoptadas por el Gobierno”.

“El día cívico es un día para trabajar”, Emilio Archila

Para el abogado, consultor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, este día cívico es un día para recordar que: “el trabajo, la propiedad privada, la libre empresa y la libre competencia son el cimiento de la economía social de mercado”, señaló.

Según Archila, estos aspectos permiten que Colombia pueda progresar, son la base del modelo económico que ha hecho que el país sea tan próspero, pujante e ilusionante como es hoy. “Yo soy la voz de los que creen en el modelo de la constitución de 1991″, concluyó.

“Insulta la inteligencia de los colombianos si cree que no nos damos cuenta de su patraña”, Francisco Lloreda

Por otra parte, el exministro Francisco Lloreda se pronunció en Caracol Radio e indicó que considera que el presidente Petro planteó el día cívico para que la ciudadanía viaje durante el fin de semana y no asista a la marcha de Las Batas Blancas de este domingo 21 de abril. Manifestación que es promovida por la oposición.

Por tanto, el exfuncionario aclaró que esta sería una estrategia que no está pensada bajo el argumento de reducir el consumo de agua y energía en el país. “Soy la voz de quienes creen que el presidente Petro ha declarado día cívico hoy (19 de abril) no porque le importe el agua, sino para que los colombianos, en especial, en Bogotá se vayan de puente y no concurran a la marcha el domingo.”

En medio de esto, Lloreda expresó que la medida del presidente le parece ‘cantinflesca’. “Ha expedido un decreto ‘cantinflesco’, en el que declara día cívico y a reglón seguido reconoce que no puede obligar a obedecerlo a los departamentos, municipios y a las otras ramas del poder. Ya gobernadores, alcaldes y la Rama Judicial han dicho que van a trabajar.”

Del mismo modo, el exministro detalló que para los ciudadanos son evidentes los motivos por los que el presidente decidió aplicar la medida. Además, explicó que Petro tendría miedo de la posible aceptación de la movilización del domingo:

“Patético presidente. Insulta la inteligencia de los colombianos si cree que no nos damos cuenta de su patraña. Miedo, miedo es lo que siente Petro porque sabe que la marcha será multitudinaria. No se confunda presidente. Una cosa es que su respaldo popular está haciendo agua con apelar al agua como excusa para tratar de acallar el rechazo creciente hacia usted y su gobierno. Marcharemos con más ganas por Colombia, por la democracia”, afirmó, Lloreda.

“En el día cívico los productores de alimentos siguen trabajando”, Jorge Bedoya

En respuesta al anuncio del presidente Petro sobre el día cívico en Colombia, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, cuestionó la viabilidad de la medida para todos los sectores económicos. Destacando que su labor es indispensable en el sector agropecuario, Bedoya expresó: “El agua es fundamental todos los días en la producción de alimentos, y más ahora, que son días para cuidar el recurso hídrico”.

Además, en medio de la coyuntura del día cívico, Bedoya destacó el compromiso continuo de los productores agropecuarios con la seguridad alimentaria del país, subrayando que: “En el día cívico los productores de alimentos siguen trabajando”.