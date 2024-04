Con filas de más de 3 cuadras, usuarios de Salud Total reclaman atención de trámites

Medellin

Los usuarios de la EPS Salud Total en la sede del Centro Comercial Tranvía en Medellín, han denunciado un mal servicio en el desarrollo de sus trámites de salud, pues manifiestan que aunque empiezan a atenderlos desde las 7:00 a.m. , deben estar desde antes de las 4:00 a.m. ya haciendo fila en el sitio para poder alcanzar los únicos 300 fichos que reparten para el reclamo de medicamentos, autorizaciones o exámenes de laboratorio.

Según las reclamaciones, las personas pierden la madrugada pues, cuando corren con la suerte de sí alcanzar ficho, les dicen que su medicamento no está disponible.

“Uno aquí a veces viene hasta con los bolsillos lavados porque uno no viene preparado para eso, se pierde casi toda la mañana acá para que a uno le digan o que no hay sistema, o que no hay el medicamento o que ya no alcanzó ficho y pierda la venida”, expuso una usuaria.

De acuerdo a la denuncia, la situación es así desde hace alrededor de 15 días, pues comentan que anteriormente la atención era todo el día, pero desde hace tiempo atrás el servicio ha decaído, perjudicando a los usuarios que en su mayoría son adultos mayores o personas con dificultades de movilidad.

Exponen que aunque hacen la fila, en el momento en que se abren las puertas, cerca de las 6:00 a.m. , no hay ningún personal que controle o regule que se respete el orden de llegada, por lo que muchas veces, los que tenían orden prioritario, son estrujados y dejados atrás por los otros usuarios de la fila.

Adicional, manifiestan que exponen su seguridad al estar en este horario en un lugar en el que no hay seguridad y muchas veces está solo, posibilitando que sean más vulnerables para la delincuencia del sector.

Caracol Radio estableció comunicación con Salud Total, EPS que hasta el momento no ha entregado una respuesta oficial frente al caso, que según las denuncias, parece ser reiterativo en otros puntos de atención de la ciudad.