Víctor Cantillo: “Nos están cobrando el gol que nos dieron en Pereira”

Millonarios y Junior jugaron un gran partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, por la fecha 17 del fútbol colombiano. Duelo que suponía ser una final, por lo que se jugaban los dos equipos, y desde el primer momento se vivió de esa manera. Los azules se impusieron 3-2, lograron su cuarta victoria consecutiva y se metieron al grupo de los ocho, superando a los barranquilleros en la tabla de posiciones.

Sin embargo, el juego, además de tener cinco celebraciones y múltiples opciones de gol, estuvo pasado por la polémica. Luego del primer tanto de Millonarios, los jugadores de Junior protestaron una falta previa que el juez central no sancionó.

Tanta fue la molestia que decidieron hacer algo muy pocas veces ocurre en el fútbol, tras reanudar el juego, entregaron el balón a los de Millonarios y se quedaron quietos en el campo. Jugada que por poco aprovechan los locales para marcar el segundo y ampliar el marcador, lo cual ocasionó un nuevo momento de bronca y que se detuviera el partido durante algunos minutos más.

Al final del compromiso, los jugadores de Junior mostraron su inconformidad tanto en la rueda de prensa como en la zona mixta. Uno de ellos fue el mediocampista Víctor Cantillo, que fue vehemente, ya apuntó con toda contra el central del compromiso, aduciendo que fue su culpa el resultado final.

Cantillo inició mencionado: “Es inevitable no hablar de un error tan grave porque me parece que daña el rumbo del partido, Millonarios es un gran equipo, pero nosotros estábamos dominando el partido, era un partido tranquilo donde ellos no generaban nada y esa jugada marca el ritmo del partido y nos desconcentra”.

Seguido a esto apuntó directamente a Jorge Duarte, árbitro del compromiso, quien para él fue el mayor responsable de la derrota del conjunto rojiblanco. “Como dije, un periodista dijo que nosotros teníamos que ir a estudiar porque no sabíamos las reglas del VAR, cuando hay un tiro de esquina lógicamente que cambia la jugada y ya no se puede hacer nada, lo que nosotros estamos reclamando es antes que el línea la está diciendo al juez que hay una falta clara, eso es lo que reclamamos, él dijo no hay nada, siguió la jugada y ahí nos convierten el gol, nosotros sabemos que después ya no podemos hacer nada”, sentenció.

En la jornada 9 de la liga, Junior se vio beneficiado en un gol a favor que le dieron frente a Pereira, que debió ser invalidado por evidente participación de Carlos Bacca que estaba en fuera de lugar. Por lo que el volante asegura que los están perjudicando contantemente por ese gol que les dieron a favor, “Nos están cobrando un gol de Pereira, que no es culpa nuestra, no somos árbitros, somos jugadores, el árbitro decidió dar un gol y desde ahí nos comenzaron a cobrar ese gol. Contra Tolima fue lo mismo, recuerdo dos o tres jugadas que no nos dan y hoy nuevamente son injustos con nosotros”, finalizó Cantillo.