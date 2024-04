Turismo sexual con menores de edad, desde Anato piden no estigmatizar el sector

Armenia

Desde Anato Nacional solicitaron a las autoridades no estigmatizar al turismo a raíz de los casos de turismo sexual con menores de edad que se han presentado especialmente en Antioquia

Diego Vásquez presidente de la junta directiva de Anato, Asociación de Agencias de viajes y turismo indicó que los extranjeros que llegan al país a realizar estas prácticas no vienen en esa condición de turistas sino a realizar esas actividades ilegales

El líder de las agencias de viaje dijo que están trabajando de la mano con las autoridades están trabajando para hacerle frente a esta problemática y denunciar a tiempo este tipo de casos.

Diego Vásquez expresó “esas personas no vienen a hacer turismo, o sea, son extranjeros que llegan al país a buscar otras cosas, realmente quien viene en calidad de turista, no hace eso, ahora las ciudades en el mundo que crecen aceleradamente como destinos emergentes se enfrentan ese problema, eso es una realidad del mundo y no es una realidad solo de Colombia ahora acá ha sido mediático porque nosotros no vivíamos de turismo, a nosotros no nos visitaban hace 10 años.

Medellín

Entonces creo que el alcalde de Medellín va a ser una estrategia para enfrentar esto, los gremios lo enfrentaremos y lo rodearemos y los empresarios acá tenemos todos que aportan un granito de arena para que esas personas que vienen al país no hacer turismo, sino a buscar otras cosas como van a otros destinos, pues vean que en Colombia eso no lo van a poder lograr.

¿Turismo sexual?

El líder gremial agregó que llamarlo turismo sexual le hace mucho daño al verdadero turismo, claro, es que ellos no entran como turistas, esa es una realidad, ellos no vienen a hacer turismo, ellos son personas extranjeras que vienen al país en busca de otras cosas, pero claro se le pone esa etiqueta de turismo y entonces ahí se vincula a todo un sector y se cataloga a un turismo como dañino, depredador cuando no es así.

En el Quindío

En la medida que cuidemos la oferta que sea real que el enfoque de promoción sea única y exclusivamente turístico, pero que el Quindío hoy no tiene problemas sobre ese particular y creo que en la medida en que cuidemos nuestro paisaje y definamos muy bien una visión conjunta del entorno de lo que queremos nosotros proyectar no tendremos el problema.