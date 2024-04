Si el gobierno no nos escucha nos vamos a paro indefinido: Unión de Cafeteros de Colombia

Armenia

Los cafeteros que realizaron paro, movilización y bloqueos de vías como la línea anunciaron que si el gobierno nacional no los escucha y resuelve sus peticiones se van a paro indefinido.

Así lo manifestó Carlos Arturo López vocero de la Unión de Cafeteros de Colombianos que señaló que tanto el gobierno como la federación solo son anuncios y palabras y nada de hechos en favor de los cafeteros que hoy producen a perdida.

Balance del paro cafetero

Fue un balance muy positivo, miles de campesinos las diferentes carreteras del país, demostrando el gobierno de que es un gremio que no le gusta que lo maneje políticamente, demostrando la Federación que es una institución que hay que renovarla inmediatamente de lo contrario tiende a desaparecer y demostrando la sociedad civil que estamos cansados de tanto daño, de tantas mentiras.

Y agregó “muy desafortunada las declaraciones de la Ministra de agricultura cuando dijo en un medio nacional de que le había dado tres billones de pesos a los cafeteros, lo que estamos viendo es que el gobierno está gastando la plata es como si fuera un banco, prestando a intereses del 14 al 18% es decir le prestan más caro a un agricultor a un cafetero que lo que le prestan a alguien para comprar un carro, para hacer una construcción, es una ironía, no vemos la ayuda por ningún lado, la gente sigue perdiendo plata, si bien el factor el café dice que hoy está a 175.000 cuando lo llevan allá después del fenómeno de El Niño se lo pagan a 110 120 130 mil pesos y los costos están en el 370.180. Dice la Federación y dice el gobierno que activaba el plan de estabilización del café y cuando vamos a ver, dicen que solamente cuando llegue a millones de pesos ya cuando estamos quebrados.

Podría haber paro indefinido

El gobierno tiene balón en la mano y la Federación o la Federación se renueva con nosotros las bases y acabamos con esa burguesía o el gobierno dar los aportes necesarios y nos vemos en el gran paro nacional indefinido porque ya nos mamamos de tanto engaño, de tanta politiquería y de tanta manipulación, si el gobierno no atiende a 13 puntos que se establecieron en en Bogotá pues que cumpla que los empiezan a ejecutar que muestre la plata, pero esto de palabras no más y de engaños y que no le vaya a pasar lo del pastorcito mentiroso.

