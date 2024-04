¿Que gasta más agua lavar la ropa a mano o en lavadora? Le contamos

Ante el racionamiento que se vive en Bogotá y alrededores, varias dudas han surgido para aplicar buenas prácticas y contribuir al ahorro de agua. Una de las más comunes es si se gasta más al lavar la ropa a mano o cuando se hace en la lavadora.

El consumo de agua real del lavado a mano o en lavadora depende de varios factores, como la cantidad de ropa, el tipo de ropa, la temperatura del agua, el ciclo de lavado utilizado y la eficiencia de la lavadora.

El gasto de agua de una lavadora depende de la capacidad de carga que tenga, según los expertos en temas del hogar ‘Conforama’, allí se afirma lo siguiente:

El consumo de una lavadora de 5 kg oscila entre los 30 litros hasta los 52 litros.

El consumo de una lavadora de 7 kg está entre los 42 litros por lavado y puede llegar a consumir 62 litros de agua por lavado como máximo.

Por otro lado, el consumo de agua por lavado a mano varía significativamente, dependiendo de la cantidad de ropa, el tipo de tela, el método de lavado y el tiempo dedicado al proceso.

En general, se estima que el lavado a mano puede consumir entre 20 y 150 litros de agua por carga. Por lo que lavar a mano sería lo que más desperdicia agua. Sin embargo, todo es muy relativo, depende de si se reutiliza o no el agua en parte del proceso y otras cosas.

El estudio de la Universidad de Leeds ‘A comparative study of the life cycle environmental impacts of laundry washing’ (2019) analizó el impacto ambiental del lavado de ropa, incluyendo el consumo de agua. Allí se dice que el lavado a mano puede ser más ecológico que el lavado en lavadora en algunos casos, dependiendo de la eficiencia de la lavadora y la cantidad de agua utilizada para el lavado a mano.

¿Cómo ahorrar energía y agua con la lavadora?

El Acueducto recomienda usar la lavadora con la carga completa y ciclos de lavado más cortos. “Esto nos permitirá disminuir el consumo de agua en el lavado de nuestras prendas de vestir”.

Algunos consejos dados por sitios especializados en temas del hogar y marcas de electrodomésticos son los siguientes:

Acumule la suficiente cantidad de ropa para encender la lavadora, al lavar pocas prendas se genera un consumo innecesario de agua.

Utilice un detergente que produzca poca espuma y se disuelva rápidamente para no gastar más agua de la necesaria, en este caso, lo mejor es que sea líquido.

No exceda la carga porque puede consumir energía.

Realice mantenimiento periódicamente para mantener la lavadora en buenas condiciones.

Reutilice el agua de la lavadora, se puede aprovechar para lavar el piso, baño y otras partes de la casa.

¿Cuánto durará el racionamiento de agua en Bogotá?

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que no se tiene una fecha estipulada para la duración de la medida, pero enfatizó que esto depende de los cambios de comportamiento en el consumo de los bogotanos, que es el factor clave.