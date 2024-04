Investigadores encuentran serios indicios de violación de topes en campaña de Petro

Luego de más de 14 meses de juiciosa investigación, 6AM de Caracol Radio conoció en exclusiva que los magistrados Álvaro Prada y Benjamín Ortiz, comisionados para investigar la posible violación de topes y financiación prohibida de la campaña Petro presidente, encontraron serios indicios y pruebas contundentes que los llevarían a radicar el proyecto de resolución en el que formulan cargos a Gustavo Petro, a su gerente de campaña, Ricardo Roa, y a los auditores de la campaña.

No obstante, el hermetismo de los magistrados, una alta fuente le confirmó a Caracol Radio que el proyecto de formulación de cargos se sustentaría en la omisión de los aportes de Fecode, Colombia Humana, la Unión Sindical Obrera (USO), el pago a testigos electorales y otros elementos que comprometerían seriamente la responsabilidad del hoy presidente y los directivos de su campaña.

Luego de la radicación del proyecto, que se haría en los próximos días, el balón quedaría en manos de la sala plena, donde empiezan a jugar los intereses políticos. Lo cierto es que estos dos magistrados, al radicarlo, cumplen a cabalidad con la primera fase del proceso.

Primera vez en la historia que el CNE formularía cargos por superación de topes a un presidente en ejercicio

De confirmarse esta información, y, si la Sala Plena acoge el proyecto que presenten los magistrados investigadores, sería la primera vez en la historia que el Consejo Nacional Electoral formule cargos por superación de topes a un presidente en ejercicio y a las directivas de su campaña.

Todo mientras en el debate de control político, que se celebró hace pocas horas en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, aseguraba que “la persona que les habla tiene claro que si algún día llegara a verse impactada, afectado el buen nombre, la reputación, el valor de la compañía en el mercado bursátil, por estar yo presidiendo la compañía, voy a hacerme a un lado sin necesidad de que nadie me lo pida ni mi propia junta ni el Presidente”.

Roa dijo, además, que no podía salir “a decirle a los medios sobre investigaciones que los órganos de control, a mí no me han hecho. Busquen ustedes, porque yo no encuentro en la Fiscalía, ni he sido citado en la Fiscalía, ni en la Contraloría, ni en el Consejo Nacional Electoral, a responder por una apertura de investigación a Ricardo Roa Barragán, si ustedes las tienen por favor muéstrenlas”.