Fuerte terremoto sacude Turquía: epicentro, magnitud y más

Para la tarde de este 18 de abril en Turquía se presentó un fuerte terremoto. El Servicio Geológico Colombiano fue uno de los encargados de compartir la información, esto lo hizo por medio de sus redes sociales y su plataforma.

Por otra parte, la Agencia de Gestión de Desastres de Turquía detalló que el evento sísmico se presentó en el centro del país. No obstante, no ha indicado si hay daños. Además, no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que existan víctimas.

Este terremoto se presentó justo en Sulusaray a las 10:11 a.m. de Colombia, pero con hora local de 15:11 UTC en Turquía. El evento sisimico alcanzó una magnitud de 5.5 M y una profundidad de superficial.

Sulusaray es una ciudad que se encuentra justo en la provincia de Tokat, al norte del país. Además, está cerca de la frontera del país con el Mar Negro. De acuerdo a la información que compartió el Gobierno turco, las ciudades vecinas a Sulusaray alcanzaron a sentir el temblor.

Medios internacionales han alertado que los sismos en Turquía están directamente relacionados con las fallas geológicas sobre las que está ubicado el país.

Adicionalmente, la Agencia de Gestión de Desastres de Turquía, AFAD indicó que se encuentra activa una investigación para determinar la gravedad de los daños. La AFAD trabaja junto a otras entidades de emergencias.

Por su parte, el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, se pronunció en X y dijo que el Gobierno Nacional está al tanto de posibles víctimas y daños.

Así lo explicó el ministro: “Nuestro gobernador de Tokat, AFAD y todos los equipos de nuestras instituciones relevantes comenzaron a escanear el terremoto que ocurrió en el distrito de Sulusaray de la provincia de Tokat con una magnitud de 5️,6″

Finalmente, el funcionario explicó que avanza la investigación. “Seguimos la evolución. Ofrezco mis mejores deseos a nuestros ciudadanos afectados por el terremoto. Que Dios proteja a nuestro país y nación de los desastres.”

Los terremotos del 2023 que afectaron Siria y Turquía:

Este fuerte movimiento telúrico ocurre tras los graves terremotos del 2023. El mundo fue testigo en febrero del año pasado de cómo los sismos alcanzaron magnitudes de 7,7 y 7,6 y generaron considerables consecuencias en Turquía y Siria. En esos momentos diferentes edificios se desplomaron y provocaron la muerte de varias personas. De hecho, se presentaron varias réplicas.

Por la gravedad de los sismos, el mundo envió ayudas y voluntarios de la Media Luna Roja Turca y de la Media Luna Roja Árabe Siria decidieron brindar su tiempo para ayudar a las personas afectadas. El personal trabajó sin descanso durante horas para poder encontrar con vida a los que estaban bajo los escombros.

Estos sismos han sido catalogados como los más graves en todo un siglo en ambos países. Asimismo, la destrucción de las edificaciones causó que las personas perdieran sus hogares y por un buen tiempo tuvieran que permanecer en refugios o terminaran desplazadas. El país tuvo que brindar ayuda en temas de servicios sanitarios, de salud mental, saneamiento, alimentos y agua.