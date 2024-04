En Toca hay cerca de 2 mil familias afectadas por el intenso verano

Toca

Las elevadas temperaturas del Fenómeno del Niño, unidas a las heladas atípicas que se presentaron entre el 8 y 12 de abril en varios municipios del departamento de Boyacá, siguen mostrando las afectaciones de los campos. En el caso de Toca, se estima que 1.800 familias han sido afectadas por la disminución en el caudal de las fuentes que bajan del Páramo La Cortadera.

Dichas fuentes, son las que surten a la Represa La Copa y por eso su nivel han bajado notablemente. En este momento, está en el 26,4 % de capacidad: “hay dos acueductos veredales: el de San Francisco que se comparte con Chivatá y el de Leonera. Ambos funcionan con un rebombeo eléctrico, que permite que les llegue el agua a los habitantes de estas veredas, y los acueductos de otras veredas, toman el agua directamente del páramo. Por eso, en todos los casos, se han visto impactados porque han disminuido los caudales de las fuentes de agua”, explicó el alcalde del municipio, Germán Alonso Becerra.

Como estos acueductos funcionan con bombeo y el nivel es tan bajo, el agua es más pesada y tiene más lodo y más algas, lo que ha colapsado las plantas de tratamiento.

“Han muerto animales, hay otros que no tienen qué comer y eso afecta a los ganaderos. Los agricultores no han sembrado por miedo a perder la inversión y hay cultivos que están en tránsito y se han secado, porque no hay líquido para regarlos”, fue lo que expuso el alcalde de Toca.

Ante esta situación, el mandatario solicitó al Gobierno Nacional y al Departamental, enviar las ayudas que se han anunciado para los afectados en todo el país, ya que se hace necesario atender la emergencia en este momento