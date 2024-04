Andrés Llinás sobre el golpe de Bacca: “Siento que me pegan, pero es de interpretación”

Andrés Llinás, defensa bogotano de Millonarios, fue uno de los grandes protagonistas en la victoria del equipo azul 3-2 sobre el Junior. El defensa tuvo una acción con Carlos Bacca al cierre del partido que pudo haber sido roja para el delantero, sobre esto y otras cosas dialogó con El VBar Caracol Radio.

¿Cómo fue la acción de Bacca?

“Es una jugada de un tiro de esquina, donde hay muchas tapias, hay muchos agarrones. Yo lo que siento es cuando me pega él en la barriga, que es cuando me tiró al piso, después Baca me dice que estraba tratando de hacer una tapia, lo que pasa es que me la hizo dura. Yo le dije que si era una tapia, era la más dura que me habían hecho en un partido. Después el árbitro dice que no es roja y cuando veo el video, me muestran un video que graban desde la tribuna y veo que no fue tan tapia como en un momento pensé. Claramente, puede ser que sí, claramente puede ser que sea una tapia, en esos momentos hay muchos movimientos que es difícil saber cuando son intencionados y cuando no”.

¿Fue duro el golpe?

“Claramente el minuto, era como el minuto 100, se siente más el golpe, porque el cansancio es mucho más notorio y ahí uno está más débil que en los primeros minutos. Yo siento que me pegan en la barriga, siento que también es de interpretación, eso es parte del fútbol, son contactos que muchas veces se dan”.

¿Qué pensaron cuando el equipo no quería seguir jugando?

“No entendía que era lo que pasaba, decían que no querían jugar más. Nosotros lo que les decíamos era que nosotros no podíamos hacer nada, que era una jugada que podía ser falta, como muchas veces pasan faltas que no se pitan y terminan en gol, que no entendíamos por qué estaban tomando esa postura y ellos estaban en esta postura que muchas veces los habían perjudicado. Cada equipo manejará sus protestas de diferentes formas. Ellos decían que no era nada contra nosotros, pero también decían que era muy raro que no hubo VAR en Pasto, que el gol de Leo Castro estaba en fuera; yo decía ‘¿Será que estoy viendo diferentes imágenes, porque las imágenes que yo vi del gol de Leo Castro sí estaba habilitado?’. Todo fue muy confuso como jugadores, porque nunca nos había pasado y no sabíamos qué hacer”.

¿Qué tanto estudian el reglamento?

“En Millonarios nos han puesto muchas charlas en las que van muchos ex árbitros a explicarnos el reglamento, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuándo lo pueden sancionar y cuándo no lo pueden sancionar”.

¿Los jugadores saben del reglamento?

“Como todo, hay unos que estamos informados, hay unos que de pronto están empezando y no les ha tocado mucho. Millonarios hace uno o dos años nos dio unas charlas con un ex árbitro donde nos explicaban lo que se podía hacer durante el campo, si a uno lo pueden sancionar estando en tribuna. Creo que ahí aprendimos mucho, creo que había muchas reglas que nosotros como futbolistas desconocíamos, pero yo creo que la mayoría si saben o son conscientes de la gran mayoría de las reglas”.

¿Cómo analizan lo que se viene?

“Somos conscientes que todavía falta mucho camino, somos muchos equipos, tres grandes peleando por entrar dentro de los ocho, ninguno quiere dar ningún punto perdido, ninguno quiere dar nada gratis y somos conscientes que ganamos un partido muy importante, pero nos faltan dos todavía más importantes. Nosotros lo que estamos haciendo es partido a partido, no estamos pensando en Libertadores, no estamos pensando en Chicó, estamos pensando en Pereira”.

Faltó más marca sobre Bacca

“Todos sabemos la clase de delantero que es Bacca, que lo que ha ganado y los goles que ha hecho no han sido gratis y también muestra sus cualidades. Uno como defensor intentan que no la pueda tocar tanto, pero también es virtud de él el movimiento que hace en el área y claramente donde logró definir ese balón”.

¿Quedó atrás la mala racha?

“Todos los problemas no están corregidos. También sabemos que el fútbol por muchas veces que uno quiera es de rachas, por más que uno trabaje es lo mismo. Todavía todos los problemas no se han ido, somos conscientes que queda mucho por mejorar”.

¿Cómo están gestionando las cargas?

“Él (Gamero) es muy claro con cada uno, le dice que tiene que ser muy consciente, que este es un equipo y que ningún jugador es indispensable. Que cuando estén cansados tienen que hablar, antes del partido y durante el partido. Nos deja a nosotros y el cuerpo médico que decidamos cuando estamos y cuando no estamos”.

¿Cómo analiza los goles recibidos?

“Total, pero también metimos tres en Bogotá, tres en Pasto y dos en La Paz. Cuando pasa en la Premier League, toda la gente felicita que el ataque es muy bueno y cuando pasa aquí, que las defensas son muy malas. Toca aprender lo bueno de las otras Ligas, creo que fueron dos equipos que salieron a atacar. Junior también es un equipo que sabemos la calidad de jugadores que tienen, pudo ser un resultado más expuesto y cuando uno va a atacar, sabe que muchas veces va a quedar mal parado”.

¿Le pasó algo físicamente?

“Decía que había sentido un dolor en el tobillo, no he podido ver la jugada, creo que hay un pisotón. Ya son decisiones del árbitro que uno ahí no se puede meter mucho, sino aceptarlas como jugador”.

¿Qué significó para ustedes Pitirri Salazar?

“Fue una noticia muy impactante, ayer estaba con nosotros en el camerino después de la victoria, es una persona que estaba siempre muy cerca a nosotros en el día a día, no se perdía ningún partido. Era una persona que la veíamos mucho y creo que es impactante que una persona se nos haya ido de esa forma. Es una persona que es muy importante para lo que es Millonarios hoy en día, la confianza que le daba a los jugadores de la cantera, siempre estaba viendo a los jugadores de la cantera y, bueno, creo que también todos los jugadores que trajo. Somos conscientes de lo importante que era Pitirri para nosotros los que venimos de abajo de la cantera y también para los que llegaron a Millonarios. La gran mayoría de nosotros le teníamos mucho aprecio y fue una noticia fuerte y sorpresiva que vivimos esta mañana”.