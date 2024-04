La policía trasladó detenidos de Caucasia a otras poblaciones sin consultar a los alcaldes

Antioquia

Bastante molestos están varios alcaldes de municipios del Bajo Cauca antioqueño por una decisión que tomó la policía, según ellos, sin constelarles. Los mandatarios inconformes son el de Tarazá, y las alcaldesas de Nechí y Cáceres.

Yomer Álvarez, alcalde de Tarazá, le dijo a Caracol Radio que esa institución trasladó el pasado lunes a varios detenidos que permanecían en la estación de policía de Caucasia a las poblaciones mencionadas. Solo a Tarazá llegaron 15 privados de la libertad, dos condenados y el resto imputados.

“Hoy tenemos una dificultad y es que de parte de la policía del departamento de Antioquia hicieron unos traslados de unos PPL a algunos municipios, entre esos el mío, sin consultarlo con ninguno de los alcaldes, sin consultarlo con el alcalde del municipio de Caucasia, y llegaron y simplemente dejaron esos PPL en los calabozos”.

Pero lo más particular es que cuando los alcaldes llamaron al similar de Caucasia desde donde habían trasladado a los detenidos, este les respondió que tampoco tenía conocimiento de la queja. El mandatario explica que no cuentan con los recursos necesarios para atender a esa población, porque son ellos los que deben proporcionar la manutención. En su caso son 15 y en Cáceres son alrededor de siete.

“El calabozo, como le llaman, no hay un servicio sanitario; los presos están hoy haciendo sus necesidades fisiológicas en una letrina porque no hay ni una taza de baño por lo menos para que ellos hagan sus necesidades cómodamente. El servicio de energía es un servicio que es hechizo y el agua, pues tiene que ser con una manguera que se conecta a una llave y se les pasa por un espacio a ellos porque no tienen ducha ni nada. O sea, realmente las condiciones son muy precarias”.

Cabe recordar que la problemática de los calabozos de la policía se acrecienta, ya que las cárceles no permiten la llegada de nuevos detenidos.

“Acabo precisamente una conversación con el alcalde de Caucasia, donde el alcalde hoy está haciendo todo lo necesario para entablar un diálogo con la policía del departamento de Antioquia para que le solucionen ese problema. Pero eso, por otro lado, lo hicieron sin tener en cuenta a los alcaldes de los municipios. Y que nos generaron un problema nosotros en las estaciones de policía”.

Agrega que le parece muy grave que la policía desconozca que los alcaldes son la primera autoridad de un municipio y realicen estos traslados sin previa consulta. Lo que califica como una acción grave y aprovechó para solicitarle a las autoridades.

“No, pues hoy el llamado al Ministerio Público es que, por favor, nos acompañen para tomar la mejor decisión, una decisión que garantice las mínimas condiciones. Nosotros sabemos que son personas que están privadas de la libertad, pero tampoco podemos nosotros entrar a faltar al derecho internacional humanitario. Que el Ministerio Público nos acompañe y que mi coronel o el que esté encargado en el Departamento de Antioquia busque la solución necesaria para que esta gente esté en buenas condiciones”, manifestó.

La intención del alcalde es que retiren estas personas de la estación de policía porque, recalca que los uniformados están para garantizar la seguridad en la calle y no para cuidar detenidos.