Jhonathan Agudelo sobre la salida del DT del Cúcuta: “Tristes por esa decisión”

Cúcuta Deportivo sorprendió luego de dar a conocer la salida del entrenador Federico Barrionuevo, quien se encontraba dirigiendo el club desde septiembre del 2023 y dejó al club en la segunda posición. La decisión se habría tomado fundamentada en “poca evolución futbolística” que ha tenido el equipo últimamente, según explicó el presidente, Wilmar Sánchez.

En diálogo con El VBar Caracol, Jhonathan Agudelo, líder en la tabla de goleo del torneo, y referente de la plantilla, se refirió justamente a la salida del técnico argentino. Por su parte, se mostró satisfecho por los resultados obtenidos y le mandó un mensaje a la hinchada motilona.

“Ninguno se lo esperaba, porque se venía trabajando muy bien, estamos bien en la tabla. Como decir que hay una crisis, no se puede decir eso, porque crisis hay cuando no está uno dentro de los ocho y nosotros estamos segundos, entonces muy tristes por esa decisión que en estos momentos puede que no sea muy positivo. Yo creo que son cosas del fútbol y toca seguir complementando esa idea que el profe nos dejó y fortalecernos para conseguir los objetivos”, dijo Agudelo sorprendido.

Sin embargo, se mostró satisfecho por el trabajo que se ha hecho: “Contento con todo el trabajo que se ha venido haciendo desde que llegaron los compañeros nuevos, ha sido muy positivo, llegaron a aportar algo interesado y a complementar los que habíamos estado el año pasado. Vamos por buen camino y esperando que se nos dé salir campeón”.

Respecto a su aporte goleador, comentó: “Ha sido gracias al trabajo que se viene haciendo, a mis compañeros que me ayudan a que de una u otra forma se pueda aportar el granito de arena y es motivante seguir por ese camino y esa senda. Es seguir trabajando y seguir marcando que es lo que necesitamos”.

