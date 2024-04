Firman pacto para agilizar restitución de tierras a 300 mil víctimas en Santander

Bucaramanga

Según el Registro Único de Víctimas son cerca de 300.000 las personas afectadas por el conflicto armado en Santander. De ellas más de 260.000 víctimas de desaparición, despojo y desplazamiento forzado, pero sólo un poco más de 1.800 han sido restituidas.

Ante estas cifras que presenta la Unidad de Restitución de Tierras (URT) se firmó un memorando de entendimiento con la Gobernación de Santander para pactar un compromiso en la entrega de tierras para las víctimas de la región. Incluso el departamento fue el primero del país en llegar a este acuerdo.

“Aquí detectamos una primera falla y es que hay un desconocimiento. A pesar de que la ley lleva 12 años hay un desconocimiento o hay un temor. No hay las garantías para que los desplazados reclamen sus tierras, eso es un primer punto que queremos tratar con la gobernación. La promoción y divulgación del derecho fundamental a la restitución de tierras”, explicó Gabriel Bustamante, subdirector general de la URT.

Cuando se habla del proceso de restitución no solamente se hará entrega de tierras a las víctimas, sino que también en lugares donde producto de la guerra no hay puestos de salud, se perdieron las vías y no hay proyectos de desarrollo para los municipios que han vivido el conflicto armado en Santander.

Los procesos judiciales para que las víctimas sean reparadas pueden demorar hasta 13 años, por eso el presidente Gustavo Petro está por firmar un decreto de reparación temprana vía reforma agraria, para que los gobernadores por su parte ayuden a identificar a las víctimas.

“Hay una mesa conjunta y técnica que es la que va a determinar cuáles van a ser los sitios donde nos vamos a concentrar. Algunos requisitos tienen que dar unas sentencias ya ejecutaría para que nosotros podamos iniciar con ese proceso, pero lo que sí queremos ser un departamento piloto en esa tarea”, resaltó el gobernador de Santander Juvenal Díaz.

El gobierno nacional ha dispuesto de recursos históricos para la reparación de víctimas, actualmente la ANT tiene 5.2 billones de pesos para comprar cerca de 500 mil hectáreas en todo el país.