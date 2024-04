Por quejas de maltrato, padres de familia piden salida de docente del colegio de Chivatá

Chivatá

En Chivatá, los padres de familia ya completan una semana de plantón en la entrada del colegio del municipio, debido a que una profesora al parecer está maltratando físicamente a los estudiantes de tercer grado, del cual ella es directora.

La docente llegó a trabajar a la sede de la vereda Ricayá Sur, y allá empezó con problemas y por eso varios padres cambiaron a los niños de esa sede hacia la urbana. Tiempo después, la rectora trasladó a la profesora a la sede centro y los problemas se acrecentaron: “supimos que pellizcaba y sacudía a los niños. Que tenía al mando dos niños de condiciones especiales y con ellos es con quienes ejercía más maltrato”, explicó en Caracol Radio, la representante de la asociación de padres de familia ante el Consejo Directivo del colegio, Yeni Quiroz.

Por esta razón, los padres están solicitando que se saque a la profesora del colegio, porque no quieren más maltrato para sus hijos: “queremos que una solución en el caso, porque ya se está saliendo de las manos y no sabemos si lo que están esperando es que ya haya un caso más terrible con un niño o contra una profesora”, señaló la madre de familia.

Este caso ya fue puesto en conocimiento de la Secretaría de Educación de Boyacá, por medio de un oficio, pero según Yeni Quiroz, no les han planteado ninguna solución. La única novedad es que hoy martes 16 de abril, harán una visita de inspección y vigilancia a la docente, y por eso los padres no van a permitir ingresar a los niños. “Nos escuchan las buenas o nos escuchan de cualquier manera. Nos cansamos que no haya alguien que ayude a defender a los niños”, puntualizó la representante de los padres de familia.

Hoy en Chivatá estará el secretario de Educación de Boyacá, Edy Reyes, y posteriormente dará las declaraciones oficiales de esta situación que se está presentando en el colegio del municipio.