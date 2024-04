En ningún momento he considerado renunciar: rector U. Rosario en medio de cuestionamientos

La Universidad del Rosario ha sido parte de los titulares de los medios más importantes del país en los últimos días. Lo anterior, se debe a la denuncia que realizaron algunos profesores sobre lo que serían supuestamente despidos masivos. A esto, se sumaron cuestionamientos sobre el actual rector, Alejandro Cheyne, ya que se pone en duda los manejos financieros que se estarían realizando.

Tras esto, algunas facultades como la Escuela de Ciencias Humanas y el colegio de abogados del centro educativo han solicitado la renuncia del rector. Además, profesores de la carrera de Jurisprudencia pidieron una rendición de cuentas.

Ante este panorama, el rector reconoció que Caracol Radio es el primer medio radial con el que habló y, de esta manera, indicó que no ha pensado en renunciar y que la universidad no se encontraría en riesgo financiero. A su vez, señaló que los despidos no representarían una elevada cantidad, tal como se ha indicado.

Del mismo modo, el rector aclaró que cada uno de los despidos fue analizado, ya que en algunos casos los maestros despedidos tenían licencias de varios años y no estaban cumpliendo con su labor educativa. Esto poniendo en riesgo la misión de la Universidad del Rosario

Ahora bien, el rector mencionó que el Rosario no es la única universidad del país que atraviesa dificultades. “Hay retos que no son de la Universidad del Rosario exclusivamente. Son retos de las instituciones de educación superior privada en Colombia. Lo que realmente está discutiéndose y el tema de fondo es cuál es el futuro de la educación superior privada en nuestro país”