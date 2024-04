Decomisan carne de cabro en Bucaramanga

Bucaramanga

La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga realizó operativos de inspección, vigilancia y control a plazas de mercado y establecimientos con expendio de productos cárnicos, con el objetivo de conocer el proceso de manipulación y procedencia del alimento y si este es acto para el consumo humano.

La secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, informó que el objetivo de estos operativos es proteger a los habitantes de esta capital de los riesgos higiénicos y sanitarios que pueden dejar si no se hace la manipulación adecuada y establecida por la ley para estos productos cárnicos.

“El grupo de alimentos realiza un decomiso de 90 kilos de carne de cabro en Plaza Guarín al no poder demostrarse la procedencia, no por mal estado, sino porque no permitía hacer la trazabilidad de dónde venía esa carne; una vez se decomisa se lleva a la destrucción final”, afirmó la funcionaria.

Esta acción se realizó en cumplimiento del Decreto 1500 de 2007, artículo 36, numeral 3, del Ministerio de Protección Social que enfatiza:

“Adquirir carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos de proveedores que se encuentran autorizados y registrados ante la autoridad sanitaria competente y que entreguen el producto a la temperatura reglamentada, transportado en vehículos que garanticen el mantenimiento de esta”.

Reiteró que el establecimiento no pudo demostrar la trazabilidad del producto cárnico al interior de su negocio que iba a ser comercializado, el responsable del expendio no acreditó la procedencia del proveedor autorizado o planta de beneficio que diera origen a la carne, sin embargo, no se evidenció mal estado, vencimiento o putrefacción del alimento.

La secretaria de salud Claudia Amaya, hizo una invitación a los propietarios y administradores de establecimientos a fortalecer las medidas sanitarias en la que se encuentran los expendios y velar por el cumplimiento del Decreto 1500 de 2007, así como garantizar las condiciones de almacenamiento de producto, locativas y control de temperaturas.

También se está motivando a las comunidades a denunciar cualquier irregularidad a que dé lugar frente a la comercialización de alimentos o comidas a través de la Línea Segura 316 7777 105.

