¡Atención! Estos son los cortes de luz que habrá hoy en el área

Bucaramanga

Por mantenimiento en la infraestructura eléctrica la ESSA anuncia cortes de energía en los barrios los Cedros, Conucos, Modelo, Miraflores y Sotomayor. Conozca las calles afectadas y los horarios.

Mico nocturno era transportado en un morral

En Bucaramanga

Barrio Modelo: desde las carreras 14,15, 16 y 17 con calles 14,15 y 16 se suspende el servicio desde las 10:30 a.m. hasta 12:30 p.m.; Conucos: calles 63a, 64, 64a con calles 30 y 31 el servicio se cortó desde las 5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.; Barrio Miraflores en la carrera 55 con calles 14,15,16,17,18,19 y 20 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en Sotomayor en los sectores de la calle 4B con carreras 28,29 y 32 de 5:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ampliar

Ampliar

Llegan las ‘cámaras salvavidas’ a Bucaramanga y así van a funcionar

En Piedecuesta se realizará el corte en el Barrio los Cedros en los sectores de la carrera Ow con calles 15c, 15d, 16, 16a, 16b y 17.