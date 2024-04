Daniel Galán enfrentará a uno de los mejores tenistas del mundo en el Torneo de Múnich

Daniel Galán avanza con paso firme en el Torneo de Múnich. El tenista colombiano venció al argentino Camilo Ugo Carabelli, logrando así su cuarta victoria de la temporada, por 7-6(2) y 6-4 en dos horas y cuarto. Sin título en lo que va del año, el santandereano ahora jugará contra el campeón de las dos últimas ediciones, el danés Holger Rune, duodécimo del mundo.

Galán, de 27 años, se encuentra en la casilla 97 del ranking mundial al sumar 651 puntos, balance que lo mantiene como la mejor raqueta del país, seguido de Nicolás Mejía (298°) y Adrià Soriano Barrera (467°).

Otos resultados de la jornada

El triunfo de Galán se añade al del chileno Cristián Garín, campeón en el 2019, ante el germano Dominik Koepfer por 7-6(3) y 6-3. Tendrá el austral al estadounidense Alex Michelsen como adversario. También debutó con éxito el canadiense Felix Auger Aliassime que venció al alemán Maximilian Marterer, por 6-7(5), 7-6(6)y 7-6(3), en un partido épico de dos horas y media.

El austríaco Jurij Rodionov se convirtió en el adversario del primer favorito, el alemán Alexander Zverev en segunda ronda, después de superar al australiano Aleksandar Vukic, por 6-2 y 6-3, en el primer tramo del cuadro.

Así las cosas, se han definido, cuatro de las ocho llaves del certamen europeo: Rudolf Molleker vs Jack Draper, Taylor Fritz vs Alejandro Moro Cañas, Félix Auger-Aliassime vs Taro Daniel y Daniel Galán vs Holger Rune.

