¿Cuál es el papel de las formas a la hora de llamar a una constituyente?

En Hora20 el análisis a los hechos de coyuntura de este fin de semana. El debate sobre los nuevos mensajes que envía el presidente Petro sobre la Constituyente, el reduccionismo en las formas y un poder constituyente que según el mandatario ya arrancó. Una mirada a las formas y a lo que viene en el Congreso. Después el análisis a las acciones armadas de Estado Mayor Central, las propuestas de cese al fuego y la grave situación del Cauca. Por último, la tensión que vuelve a estallar en Oriente Próximo.

El Presidente volvió a encender la discusión sobre la constituyente, una idea que el gobierno sigue cocinando y que aparece cada tanto en discursos y declaraciones de algunos ministros como el caso del jefe de la cartera de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En esta ocasión el Presidente dice que el poder constituyente ya está arrancó y redujo el rol de las formas en lo relacionado con el mecanismo para llamar la constituyente, pues en los últimos días se ha especulado sobre un decreto que busque la constituyente, algo que técnicamente sería imposible en la ley.

Estas intenciones de constituyente están relacionadas con el futuro de las reformas sociales que busca impulsar e implementar el gobierno nacional. Por un lado, está el tema de pensiones que fue debatido este lunes en la plenaria del senado, una discusión que ha estado rodeada de críticas, pues el presidente insiste que el congreso se cerró la semana pasada después de la decisión del presidente del Senado, Iván Name de levantar la plenaria como protesta a declaraciones del Presidente sobre algunos congresistas. De otro lado, está el futuro de la reforma a la salud que se busca revivir a través de una apelación tras la votación de los congresistas de la comisión séptima del senado que la hundieron a través de la aprobación de una ponencia de archivo. El Presidente como lo insistió en la entrevista con RCN, temas como la salud, las pensiones, el acceso a la tierra, la política, la justicia y el ordenamiento territorial son clave en la discusión de la constituyente, que por ahora parece que esta propuesta es más lo que divide que lo que logra unir al país.

Lo que dicen los panelistas

Jorge Mantilla, politólogo, experto en crimen y columnista, señaló que lo que Petro convoca es un proceso constituyente entendido como movilización popular masiva, “que de alguna manera obliga a que aspectos de la Constitución se cumplan”. Señaló que el acuerdo con los liberales es diciente: “de alguna manera el Presidente no ha abandonado el camino institucional de reconfigurar mayorías en el Congreso. En paralelo convoca a la ciudadanía y cabildos”, en ese sentido, dijo que la característica de estos llamados populares es que se desatan, pero no se pueden controlar, “¿Es capaz el presidente con la desaprobación que tiene, adueñarse de las calles? Yo lo dudo mucho, pero creo que ese es el cálculo”.

Sobre el EMC, dijo que los resultados de la paz total son limitados, “entonces la pregunta es si las disidencias se comportan de igual manera con o sin cese, para qué restablecer el cese con este grupo, sobre todo, ahora que el Estado parece ganar ventaja militar”. También dijo que el Gobierno debe negociar con que se pueda y donde se pueda, “diálogos regionales de paz y en este caso del EMC con dos estructuras que es la de Catatumbo y la de Calarcá en Guaviare, con las otras estructuras pues debe seguir la suspensión del cese al fuego”.

Edna Bonilla, politóloga, profesora en la Universidad Nacional y analista, señaló que el fondo y la forma siempre son importantes y que un proceso constituyente es mucho más importante, “lo que se espera es que se honre la Constitución de 1991y espero que realmente el Presidente recapacite en el sentido de que la forma y el fondo son importantes”. Resaló que minimizar las formas es un error, “pero hay instituciones fuertes que no se pueden saltar y el proceso es claro. Esto es una estrategia política”.

Sobre la paz, dijo que hay que pasar de paz total a paz territorial y hay que preguntarse por la capacidad del gobierno para avanzar en diálogos regionales, “es evidente que no hay nada, se ve es un rearme y graves problemas de violencia en las regiones”.

Para Gabriel Silva, politólogo, exembajador en Washington, exministro y columnista, la forma es el resultado de una Asamblea Constituyente, “lo que Petro llama “forma” es la voluntad expresada en 1991, donde estaban representadas todas las fuerzas”. Agregó que el Presidente escoge un camino para dividir el país y dijo que no se puede dejar sola a la Corte Constitucional en confrontar al Ejecutivo, “creo que corresponde hacer juicio político a ministros que no aparecen como minJusticia, minInterior y Canciller”.

Comentó que el cese al fuego no hace parte de una estrategia organizada, “creo que realmente el cese al fuego para los armados es una herramienta táctica, pues realmente la mejor demostración es lo que pasa con Mordisco llamando al cese al fuego, en la medida que le dan duro, entonces el cese tiene atractivo”.

Nicolás García, exgobernador de Cundinamarca, dijo que es importante el qué y el cómo se quiere hacer el proceso constituyente, “el Presidente había dicho que no pretendía hacer una constituyente, pero hoy necesitamos es voluntad de ejecutar y avanzar en el camino”. Manifestó que es fundamental que no se pueda tener una discusión únicamente en que es el pueblo mismo el que se pronuncia, porque posiblemente la otra semana algunas voces en la calle digan NO a esa propuesta, “no importa si salen cientos de miles de personas este fin de semana a las calles, eso no da legitimidad a quien tenga una posición. Hay normas establecidas que todos debemos cumplir”.

Por último, dijo que no cabe duda de que en los territorios la gente no está en modo constituyente y que muchos ni están en modo reformas.

Juan Manuel Charry, abogado especializado en derecho constitucional y ciencia política y columnista, explicó que el Presidente se equivoca al pretender identificar al constituyente con un sector del pueblo, “un sector que es simpatizante con su programa de gobierno”. Resaltó que la Constitución de 1991 establece tres mecanismos: vía Congreso como constituyente secundario, que es un acto de reforma con mayorías especiales y hay dos vías donde se acude a la participación del pueblo, “existe la vía referendo constitucional y otra vía que es asamblea constituyente. Ahí se requiere una ley que debe salir del Congreso con mayorías absolutas, esa ley tiene control de constitucionalidad porque se convoca a elección”. Destacó que una vez hay control de constitucionalidad, se debe superar unos umbrales, “para el referendo es necesaria una cuarta parte del censo electoral y en asamblea tendría un umbral de la tercera parte del censo electoral”.