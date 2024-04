Crisis de sobrepoblación animal en Puerto Boyacá

Puerto Boyacá

Puerto Boyacá está en medio de una grave crisis de sobrepoblación animal, con un número alarmante de perros y gatos viviendo en las calles, mientras que los refugios locales, tanto municipales como de fundaciones, están completamente saturados y no logran atender la demanda.

Imágenes de la Fundación Patitas en la Calle, que buscan ayudar a controlar la población de animales en Puerto Boyacá Ampliar

Mary Soler, directora de la Fundación Patitas en la Calle, explicó que el problema radica principalmente en la irresponsabilidad de los propietarios de mascotas. “Si una persona tiene un perro y quiere cuidarlo, bien; y si no, también. Esto lleva a que los animales se reproduzcan indiscriminadamente y sean abandonados como si fueran objetos inservibles”, afirmó Soler.

La situación se agrava por la noche, donde es común ver un gran número de canes en las calles, muchos de los cuales, según Soler, tienen dueños. “Aunque parecen estar en buen estado físico, no están castrados ni esterilizados”, agregó, señalando que la falta de control poblacional contribuye directamente al problema.

Un caso puntual mencionado por Soler fue el de una perra que dio a luz en una cantina local, un claro ejemplo de la indiferencia y la falta de responsabilidad que algunos dueños tienen hacia sus animales.

Respecto a las medidas gubernamentales, la respuesta ha sido insuficiente. Tras la toma de posesión de la nueva administración en febrero, no se definieron claramente las políticas de manejo animal. Incluso después de una reunión con el director de tránsito un mes y medio después, el plan para manejar la crisis no se ha concretado eficazmente. “Aunque se mencionan acciones en redes sociales, no contamos con un registro claro de estas en el municipio”, declaró Soler.

Ante la falta de acción efectiva del gobierno, Soler y su equipo han tenido que intervenir directamente, ubicando animales en zonas vulnerables y aplicando métodos de control poblacional, como inyecciones de planificación y esterilizaciones, financiadas con recursos propios o mediante campañas de bajo costo. Sin embargo, Soler subraya que estas acciones son solo parches ante la ausencia de una legislación adecuada que castigue el maltrato y el abandono animal.

La directora también criticó la actitud prevalente en la comunidad, donde muchas personas alegan ser dueñas de los animales, pero no se hacen responsables de su cuidado, permitiendo que sigan reproduciéndose en las calles.