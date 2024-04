Repetto y su molestia con el árbitro: “Ellos no tenían ninguna amarilla y estaban pegando”

Atlético Nacional empieza a tambalear en la liga colombiana. El conjunto antioqueño empató a un gol con Independiente Santa Fe en El Campín, resultado que lo mantiene fuera del grupo de los ocho y con serias posibilidades de no clasificar a la fase final del certamen. Si bien el rendimiento en la primera parte fue destacado, para el complemento su rival mejoró notoriamente y pudo haberse llevado la victoria.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador Pablo Repetto consideró justa la igualdad en la capital del país y se refirió a los errores puntuales de su equipo. Asimismo, el uruguayo reconoció que el grupo intentó quedarse con la victoria en cada momento del juego, pero enfrente había un rival que demostró el porqué está en los primeros puestos del campeonato.

Si bien la clasificación a los cuadrangulares está seriamente comprometida, Repetto reconoció que saldrán por la victoria en las últimas tres jornadas ligueras. Por lo pronto, las matemáticas dan.

Finalmente, el experimentado estratega se refirió al motivo por el que lo amonestaron durante el partido. Por un lado, reconoció que prefería no hablar detalladamente sobre sus inconformidades con el arbitraje; por otro, reveló que su tarjeta amarilla se dio por reclamar medidas disciplinarias contras el juego brusco del cuadro bogotano.

Empate en una plaza difícil

“Intentamos atacar, pero el rival juega. Esta cancha es difícil. Este equipo si hoy ganaba quedaba a dos puntos del líder y viene de traer muchos resultados positivos. Por momentos pudimos atacar, tuvimos un par de situaciones, no es lo que queremos ya que queremos más frecuencia y posibilidades para convertir. Intentamos trabajar el partido, controlarlo y en el último tramo lo buscamos. No tuvimos claridad, pero lo buscamos. Por momentos nos neutralizaron y no nos dejaron trabajar como queríamos”.

La igualdad los complica, pero no los elimina

“Venir a jugar acá y ganar no era fácil, lo intentamos, pero no se nos dio. Este empate nos deja con un poquito menos de posibilidades, pero todavía estamos con vida y vamos a seguir peleando”.

Crítica al árbitro durante el partido

“No voy a hablar del árbitro. Que los jugadores digan si están molestos o no por una jugada. Me sacan la amarilla porque le digo al cuarto árbitro que nosotros ya teníamos dos amarillas y ellos no tenían ninguna y estaban pegando. Más que eso no quiero entrar en detalles del arbitraje.

Nacional sigue mejorando aspectos clave

“El equipo ha mantenido, a pesar de los resultados, un orden, una solidez defensiva y hemos generado en todos los partidos. En algunos un poco más y en otros un poco menos. Nos falta tiempo y trabajo, especialmente con los jugadores jóvenes. Es un proceso de maduración que tiene que tener lo jugadores para que cada vez seamos mejores”.