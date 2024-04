Pablo Peirano, contra el arbitraje: “Ustedes lo vieron, es algo que ninguno entiende”

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional empataron sin goles ante más de 28.000 personas que asistieron al estadio Nemesio Camacho El Campín por la fecha 16 de la Liga colombiana. El juego, llamado a ser el más atractivo de la jornada, terminó dejando poco espectáculo y mucho que desear.

Tras el empate 0-0 entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional en el estadio El Campín, El entrenador Pablo Peirano manifestó su molestia con el arbitraje tras la jugada de gol anulada a Daniel Torres por fuera de lugar de Juan Pablo Zuluaga. El entrenador uruguayo aseguró que sigue sin entender la decisión del juez central.

Por otro lado, el uruguayo destacó durante la rueda de prensa que su equipo mantuvo siempre el ritmo y por eso fue superior a su rival. Además, aseguró que aún quedan por cosas por corregir y mejorar, pero confía en su equipo de cara a los cuadrangulares.

Balance del partido: “Cuando se enfrentan dos equipos grandes, por lo general hay algunos aspectos que quedan de lado y se juega de una manera distinta, se juega de dientes apretados, se pone más físico el partido. Creamos las opciones de gol más clara para quedarnos con los puntos, el equipo dominó por momentos. Nacional tuvo dos opciones al comienzo del primer tiempo, pero después prácticamente no pisaron el área. Fue un partido luchado, trabado, en el que pudimos haber marcado, incluso marcamos, pero el gol anulado es algo para llamar la atención, es algo que ninguno entiende, nosotros lo vimos y no lo entendimos. El árbitro buscaba algo donde no lo había, la jugada del penal también. Dos equipos con mucha personalidad. Cuando se juegan cosas importantes, se juega de esta manera y cuando se juega de esta manera, Santa Fe siempre está”, señaló Peirano.

Santa Fe no pudo marcar y generó pocas opciones de gol, esto dijo sobre el trabajo en ataque: “No enfrentamos a un equipo que deja espacios. Es un equipo que está bien trabajado, que tiene buenos jugadores con dinámica. Yo no lo veo como un partido malo. Sabíamos que iba a ser un partido cerrado, lo teníamos presupuestado. Sabíamos donde estaban los espacios, sabíamos que era más por la banda que por el centro. Intentamos por la banda, tuvimos varias opciones y opciones bastantes claras. Los rivales son todos distintos, el contexto cambia y las necesidades cambian. Estoy muy contento y orgulloso de los muchachos. No entiendo la jugada, no entiendo la determinación, pero condiciona, si no estaríamos hablando de un partido distinto”.

Aspectos a mejorar: “Trabajamos en todos los aspectos. Trabajamos en la parte defensiva con las variantes en el medio, trabajamos para ajustar la definición, hacemos mucho hincapié en eso, tanto en juego, por dentro como por banda, encontrar los espacios. Es continuo lo que estoy ajustando, es todo el tiempo”

Notoria mejoría para la etapa complementaria: “El primer tiempo fue muy intenso, muy agresivo y disputado, pero el segundo tiempo comenzamos de la misma manera, corregimos para hacerles más daño y en realidad nosotros, a diferencia del rival, fue que mantuvimos la intensidad. Ellos no pudieron sostener la intensidad nuestra y eso se notó. Nos faltó ese toque final, pero se generaron las opciones de gol que es lo importante”.

¿Como mantener la intensidad y la cabeza fría tras jugada de gol anulada?: “Cuando sucede una cosa así, todos quedamos buscando una respuesta. Pero al mismo tiempo era el mejor momento nuestro en el partido. La idea era seguir igual sin perder el balance y seguir los más cortos posibles. Tenemos una marcha sola de ir para adelante, hay que seguir con esa mentalidad”, finalizó.