La Selección Colombia sub-20 vence a Chile en el inico del Sudamericano femenino

La Selección Colombia comenzó su participación en el Sudamericano Sub-20 de la mejor manera, al vencer con contundencia al combinado chileno. Con doblete de Gabriela Rodríguez, las jugadoras nacionales se impusieron 2-0 sobre el país del sur del continente. Las jugadoras dirigidas por Carlos Paniagua fueron superiores a su rival desde el comienzo del partido en el campeonato con sede en Guayaquil, Ecuador.

El enfrentamiento entre seleccionados tuvo lugar en el estadio Modelo Alberto Spencer Herrera de la ciudad ecuatoriana. La nómina conformada por los talentos de la liga local, juntó a la experiencia de futbolistas como Gabriela Rodríguez y Luisa Agudelo, quienes ya suman una importante trayectoria en el equipo nacional.

Precisamente, Rodríguez, la referente en el ataque, fue quien abrió el marcador al minuto 16 con una jugada individual que realizó en el último cuarto de la cancha, emprendiendo un rápido desplazamiento hasta el área, donde eludió dos rivales y remató de pierna derecha para marcar el primer gol.

Tres minutos después, la atacante del América de Cali volvió a marcar. Esta vez de cabeza tras un cobro de tiro libre en el minuto 19. En la jugada, Rodríguez anticipó a una defensora chilena que trató de cortar el centro, pero el tardío cierre provocó el cabezazo que pegó en el vertical derecho, y, ante la floja reacción de la portera, terminó entrando en el arco.

En la segunda mitad, Chile fue quien tuvo más el control de la pelota, aunque no fue profundo ni peligroso, como si lo fue su rival en los primeros 45 minutos. Aunque no sufría el partido, Colombia tuvo una baja sensible en su alineación, pues la juez expulsó a la autora de los dos goles, Gabriela Rodríguez, al minuto 57.

En un balón dividido sobre la mitad del campo de juego, en un intento por ganar la pelota, la futbolista de 18 años golpeó a la defensa Monserrat Hernández con su pie derecho. Por juego peligroso, la encargada de impartir justicia en el compromiso consideró la jugada como acto suficiente para tomar la decisión de expulsarla, y dejar al seleccionado colombiano con 10 jugadoras en cancha.

Inmediatamente, en Chile se realizaron cambios ofensivos, tratando de aprovechar la superioridad numérica en campo, que a decir verdad, no surtieron efecto en el resto de la segunda parte. Como fue pasando el tiempo, las acciones se le fueron acabando en Chile, que no logró generar acciones de peligro en el pórtico de Agudelo.

Con esta victoria, Colombia es tercero del grupo B con tres puntos y +2 en la diferencia de gol (descansó en la primera jornada), siendo superado por Venezuela y Brasil, y posesionándose sobre Chile y Bolivia. El próximo enfrentamiento será el martes 16 de abril a las 6:30 PM (hora Colombia) ante Venezuela.