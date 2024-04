Fiscales especializados asumirán la investigación del homicidio de veedor ciudadano

Cúcuta

Luego de la ataque sicarial y la posterior muerte del veedor ciudadano de Cúcuta Jaime Vázquez las autoridades realizaron un Consejo Extraordinario de Seguridad.

Ya se había anunciado una recompensa de 50 millones a quien entregue información sobre los responsables de este hecho por parte de la Gobernación, mientras desde la administración municipal se sumaron 20 millones y se espera un fortalecimiento en tecnologías con el apoyo del Gobierno Central.

“Estamos haciendo un llamado al Gobierno Nacional para incrementar las capacidades de la Fuerza Pública y desde la Alcaldía vamos a hacer una inversión importante en cámaras de seguridad que permitan el material probatorio y que intimiden al delincuente, de no tener la libertad de cometer un delito con tanta facilidad, porque sabe que van a ser observados” dijo a Caracol Radio el alcalde Jorge Acevedo.

Respecto al caso del veedor Jaime Vásquez y la falta de presencia de su esquema de seguridad, el mandatario dijo que “el esquema de seguridad estuvo con Jaime hasta las cuatro de la mañana de la madrugada del sábado, durante el día le manifestó a los funcionarios que no iba a salir, le pidió un favor personal en la tarde del sábado, pero le dijo que no iba a salir más, y hoy en la mañana lastimosamente al parecer toma la decisión de salir sin llamar al esquema de seguridad, y ahí sucede este hecho lamentable que nos tiene muy adoloridos”.

Otra de las decisiones de las autoridades fue la asignación de un fiscal especializado para adelantar el proceso de investigación de lo sucedido y dar lo más pronto posible con los responsables de este homicidio.

“Fue destacado un fiscal especializado directamente desde Bogotá, para que realice esta investigación, y nosotros venimos también apoyándola con nuestras unidades de la Dijin, bajo el liderazgo de la Fiscalía y el apoyo del CTI, que vamos a estar inmersos en esta investigación. El día de hoy estamos verificando cámaras, estamos haciendo revisión en todo el recorrido que pudo realizar el señor Jaime, para obtener la información completa de lo que pudo haber pasado, la idea es avanzar en el menor tiempo posible y poder entregarle resultados a la ciudad” dijo el coronel William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Esto después de un pronunciamiento a través de redes sociales del presidente Gustavo Petro en el que se pide esclarecer las denuncias de una presunta manipulación del teléfono del veedor después de su muerte.

“Yo debo ser respetuoso de la Fiscalía, de la fuerza pública, y la verdad espero que se den los mejores resultados en el más corto tiempo, porque todos los cucuteños lo necesitan, no hay una información certera acerca de esta información, luego yo me abstengo de dar declaraciones en cuanto a esto. Yo confío 100% en las instituciones de la ciudad de Cúcuta, si no, no estuviera trabajando con ellas y fortaleciéndolas” fueron las palabras del alcalde Jorge Acevedo al respecto.

El mandatario también manifestó su preocupación por la reorganización de las bandas criminales en la ciudad.

“Cuando estas bandas empiezan a acomodarse, a acomodar sus estructuras, se presentan este tipo de muertes violentas, entonces es una realidad que se está viviendo, pero aparte de eso se presentan hechos como por ejemplo, la muerte del día de ayer del adulto mayor en este triple homicidio y la muerte de Jaime Vázquez, son cosas que nosotros entendemos que hay una diferencia y que estamos trabajando de manera distinta en cada uno de estos casos, pero muy tristes porque la percepción de inseguridad y estas muertes, nos afectan un trabajo que se viene haciendo ya hace un tiempo con la Policía y el Ejército, y nos van a incluir dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo nuevamente”

Por último, el coronel de la Policía entregó un mensaje sobre el manejo desde la institución a los casos de intimidación en medio del ejercicio de la labor, de veedores, líderes y representantes de la comunidad.

“Decirle a cada uno de los que ejerce esa importante actividad de liderazgo, de derechos humanos, líderes sociales, activistas, periodistas, de que hoy tienen una Policía comprometida y que va a poner a disposición todos los medios y materiales que tengan para brindar protección al que lo requiera bajo su trabajo, y esa es la decisión de la Policía, las políticas a nivel nacional, para que puedan ejercer ese liderazgo sin ninguna dificultad en esta región del país”.

La Fiscalía por su parte, anunció a través de sus redes sociales que adelantó los actos urgentes y destacó un equipo interinstitucional de la Brigada de Homicidios y un fiscal delegado de la Unidad Especial de Investigación, para realizar todas las acciones investigativas que permitan esclarecer el crimen.