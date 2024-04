Alerta en gremio de transporte de carga por aumento del ACPM en Colombia

En diálogo con Caracol radio, el presidente de la Federación de empresarios del transporte de carga, Henry Cárdenas, expresó la posición crítica en la que se encuentra el sector, con él anunció del incremento de precios denlos combustibles en Colombia, especialmente del ACPM cuyo aumento fue de $97. A su pronunciamiento se suma las posibles repercusiones que esto traería a los transportadores y a los colombianos, como consumidores finales de los alimentos de la canasta familiar.

“No estamos de acuerdo con el alza de combustibles porque es sumarle más costos al transporte, ya que en estos momentos tenemos muchos sobrecostos por la seguridad en las vías, la fluctuación del dólar, y adicional a eso se suma la baja carga que tenemos. La economía se ha afectado el último año y así mismo los transportadores nos hemos visto afectados, lo sentimos más porque somos el termómetro de la economía en Colombia.” Manifestó Cárdenas.

Por otro lado, hizo un llamado a los Ministros de Hacienda y transporte a reunirse con los representantes de los transportadores y revisar el mercado, para llegar a un consenso y un diálogo urgente.

¿Qué consecuencias trae el aumento de precio del ACPM a los transportadores?

Nosotros como transportadores, mientras que trasladamos ese costo al generador de carga porque tenemos a subir esos costos, tendremos que negociarlos con el generador, el cual dirá que tiene mucha oferta de vehículos porque hoy en día ha bajado el flujo de carga en el país, hoy hay más carros disponibles de lo que había antes.

Hemos luchado 20 meses por el precio del ACPM, porque este combustible pesa el 35% de los costos, es decir, que por cada millón de pesos que cobren por el transporte, 350.000 pesos se van al ACPM.

¿Habrá paro próximamente por parte de los transportadores de carga?

Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar, a agotar todos los recursos para no afectar el suministro de alimentos que Colombia necesita a diario, y el cual realizamos nosotros los transportadores. Trataremos de agotar todos los recursos, pero cuando se vuelva un negocio inviable, no quiere decir que hagamos paro, es que nos toca parar los vehículos porque no será viable el negocio, y las negociaciones con los generadores de carga serán fuertes.

¿Cómo se ve reflejada la formula para el ajuste de precio del ACPM?

Por cada 1.000 pesos que suba el ACPM, impactará en la tarifa un 4%, y así mismo, el producto final se afecta y el bolsillo de los colombianos, sería el principal reflejo de dicho ajuste.

La oferta y demanda de los generadores de carga son viables hasta el punto en el que la empresa de transporte vea viable el negocio, pero cuando sea inviable, el generador de carga tendrá que renegociar las tarifas y los contratos, para que los transportadores sigan operando. Va a llegar un punto en el que si el ACMP sube 3.000 pesos, como dijo el Presidente de Ecopetrol, tendrá que subir más de un 12% la tarifa, es perjudicial para el traslado del precio hacia el consumidor final