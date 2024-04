Se registran lluvias en varias localidades de Bogotá en medio de la crisis en los embalses

En la tarde de este sábado 13 de abril, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) confirmó que en al menos en cuatro localidades de Bogotá se estarían presentando lluvias de diversa intensidad.

Según la entidad, que lleva a cabo un monitoreo permanente del clima en la capital, se ha documentado precipitaciones en amplios sectores de Suba, Engativá, Fontibón y Barrios Unidos.

Esta noticia adquiere relevancia si se tiene en cuenta el preocupante descenso de los embalses que nutren a la ciudad, especialmente el de Chuza, que se encuentra actualmente solo al 15,86 % de su capacidad, y el San Rafael, que apenas supera el 19,06 %.

#AEstaHora (5:02 pm) se presentan lluvias de variada intensidad en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Barrios Unidos.



Para reportes de emergencias llama a la línea 123

Sin embargo, a pesar de que se ha incrementado el volumen de lluvias en Bogotá en los últimos días, “no es suficiente una lluvia de unos pocos días para recuperar niveles de los embalses que se requieren”, tal como lo explicó el alcalde Carlos Fernando Galán cuando anunció la medida de racionamiento.

Por su parte, la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) explicó que se “necesitarían seis meses de lluvia para recuperar los embalses y el sistema” de manera total y al menos 30 días de precipitaciones para llegar a niveles normales de los embalses de Chingaza.

Natasha Avendaño, gerente de la EAAB detalló en 6AM HOY por HOY de Caracol Radio que es necesario que se incrementen las lluvias en los próximos días y que llueva en los sectores que nutren a los embalses advirtiendo que de no presentarse este fenómeno “no podemos garantizar que habrá embalses en 2025″.

“La ciudadanía tiene que hacer ese cambio de comportamiento, porque la preocupación no son solamente los siguientes meses. Es un tema en el requerimos poder garantizar que tenemos el agua suficiente para este año y para el próximo. Si no logramos reabastecer con las lluvias que esperamos, que vengan y que caigan donde necesitamos. No podemos garantizar que reabasteceremos los embalses”, concluyó la gerente.

A esta hora se presenta actividad convectiva en el norte de la ciudad con lluvias entre ligeras a moderadas en localidades Suba, Engativá, Fontibon, Usaquén y Barrios Unidos.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que se estaban presentando lluvias ligeras y moderadas al norte de la capital.