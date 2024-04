Descargas residuales al río Gaira requiere de acciones concretas del Distrito: Corpamag

Santa Marta

Un grupo de expertos y ambientalistas de Corpamag tomó una serie de muestras del río Gaira, en Minca, para determinar el grado de contaminación del afluente. Por medio de un documento expuesto a la opinión pública, la Corporación precisó que como este corregimiento carece de servicio de alcantarillado, se agrava la situación de las descargas de aguas residuales al río.

Por esta razón instó al Distrito para que tome acciones concretas de saneamiento básico, ya que son ellos quienen tiene la responsabilidad de garantizar la prestación de servicios públicos en la zona.

“Para mitigar esta situación, un sector de la comunidad ha realizado acciones individuales con sistemas no convencionales tipo rural (Pozas sépticas) para la disposición de aguas residuales, generadas por las viviendas. Sin embargo, esta no es una solución de fondo para el problema de vertimientos, debido a que estos sistemas requieren mantenimientos constantes para que operen de manera correcta y no generen afectaciones ambientales”, señaló Corpamag en un comunicado.

Detalló también que sus colaboradores adelantan permanentemente seguimiento a los establecimientos comerciales en Minca, “aperturando procesos sancionatorios a los locales que realizan descargas de aguas residuales a un colector de aguas lluvias, en el sector cercano a la cancha del casco urbano del corregimiento”.

ACCIONES CASA A CASA POR CORPAMAG

La entidad ha llevado a cabo un trabajo de puerta a puerta para informar a los usuarios del recurso hídrico sobre los permisos ambientales de concesión y vertimientos que deben obtener como establecimiento comercial.

“Así mismo, la Corporación ha identificado una problemática recurrente con relación a las construcciones que se realizan en el sector, las cuales no cuentan con los respectivos permisos de construcción de la autoridad competente en el tema y no garantizan el cumplimiento de las normativas ambientales”, manifestó.

Ante las denuncias recibidas en los últimos días, Corpamag tomó muestras en zonas puntuales dentro del cauce del río, para identificar el tipo de vertimiento que se está haciendo en el sector. A pesar de las dificultades ocasionadas por el bajo caudal, se obtuvieron muestras en dos zonas específicas y se mantendrá vigilancia sobre la evolución de esta situación.

Finalmente, expresaron que es fundamental que la población y las entidades con injerencia en el sector, evalúen el impacto que se presenta en temporadas altas por el flujo de visitantes y turistas en esta zona.

“Es fundamental que exista un control al número de visitantes y que la autoridad competente implemente la capacidad de carga turística, esto con el fin de evitar el colapso que se presenta por la falta del sistema de alcantarillado, situación que se agrava en época de lluvias, teniendo en cuenta que todos los vertimientos se estancan y posteriormente vemos sus efectos. Corpamag está dispuesta a apoyar estos instrumentos de planificación específicos”, concluyeron.