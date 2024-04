Cuatro heroicos policías evitaron una tragedia en la vía Pamplona-Cúcuta

Cúcuta

Un tractocamión provocó una emergencia en la vía que de Pamplona conduce hacia la ciudad de Cúcuta. El automotor se quedó sin frenos y terminó accidentado en la artería vial que conduce hacia Santander.

Los uniformados del grupo de carabineros de la policía de Norte de Santander entendieron que algo no estaba bien cuando un vehículo de carga pesada que llevaba 30 toneladas de cemento arrolló los conos que había en uno de los puestos de control.

Seguido a esto el Subintendente Willinton Garavito se montó en su motocicleta junto al patrullero Daniel Toloza quienes lograron acercarse al vehículo en marcha y establecieron comunicación con el conductor quien les advirtió que el vehículo estaba sin frenos.

Seguido a esto, otra motocicleta de la policía se unió a las labores de acompañamiento. Mientras dos uniformados se adelantaron para realizar el despeje de la vía, dos policías se quedaban a acompañar al conductor y guiarlo en la carretera.

El subintendente Willinton Garavito narró a Caracol Radio que “nosotros nos encontrábamos realizando un puesto de control pasando el peaje en la vía que conduce hacia Cúcuta, cuando el tractocamión intentó frenar en el peaje y ahí es donde el conductor se da cuenta que va sin frenos. Él arrastró los conos que teníamos en el puesto de control y la vara del peaje, y cuando le preguntamos qué pasaba nos dijo con voz de auxilio que iba sin frenos, que le colaboran”.

El vehículo terminó accidentado en “la curva de El Salvador”, explica el uniformado que realizó el recorrido en el que también estuvieron los patrulleros Daniel Toloza y Samuel Peña. Insiste que esto fue importante para que no se presentara una emergencia que hubiera cobrado la vida de personas, pero aplauden la experticia del conductor al maniobrar con el vehículo de grandes dimensiones.

“La pericia del conductor fue algo impresionante, él pensó siempre en la vida de las demás personas. Él tenía la posibilidad de meterse a una de las minas en el lugar, pero no lo hizo porque le preocupaba que muchos de los mineros estuvieran en el sitio”, explicó Garavito.

El uniformado reveló que fueron momentos de temor, sin embargo resaltó que “uno va preparado para todo, pero sobre todo va en la mente de uno que debe cuidar a las demás personas, que todo puede pasar. En un momento quedamos cerca del tractocamión, y uno siente nervios, bien sea que le pase a uno algo. Pero actuamos en forma de que el señor no fuera a perder la vida tampoco”.

El vehículo se accidentó, lo que hoy quedó registrado en unas trágicas imágenes que dan cuenta de la pérdida total del vehículo, pero un milagro en medio de la emergencia ocurrió, el conductor logró sobrevivir.

Mientras los uniformados atendían la emergencia y buscaban rescatar al conductor del vehículo, los neumáticos del automotor accidentado empezaron a incendiarse, lo que obligó a que los policías solicitaran el apoyo de otros conductores para que a través de extintores lograron sofocar las llamas. La rápida actuación de los miembros de la fuerza pública evitó una tragedia mayor.

Hoy, ya un poco más recuperado, Julián Andrés Hernández, el conductor del tractocamión y el “héroe de esta historia” como lo catalogan los policías, dice que esto es un milagro y que todo se debió al acompañamiento de la policía.

Comentó desde una silla de ruedas y acompañado de dos policías del cuerpo de carabineros que “les quiero agradecer por la labor que hicieron, en ayudarme a retirar la gente. Se presentó una falla en el vehículo que conducía tipo tractocamión”.

Fue más allá al decir que “ellos arriesgaron su vida como yo arriesgue la mía en la vía, para que no se atravesara por ahí nadie. Acá me encuentro en recuperación, pero quiero agradecerle al conjunto de ellos que están en el peaje y muy amablemente me brindaron el apoyo para hoy disfrutar con mi familia y disfrutar con mis seres queridos”.

Las autoridades recomiendan a los conductores realizar las revisiones constantes del estado de los vehículos para así realizar un proceso de prevención a la hora de salir a las calles o vías de acceso nacional.