Hoy jornada del Sisbén en la Universidad Francisco de Paula Santander

Cúcuta

Este viernes inicia una jornada del Sisbén en el auditorio Eustorgio Colmenares de la Universidad Francisco de Paula Santander que se desarrollará hasta las cinco de la tarde y este sábado también extenderá el mismo proceso hasta las tres de la tarde.

José Miguel Bonilla, director del Sisbén en Cúcuta dijo a Caracol Radio que este es un proceso en el que se pueden desarrollar trámites como actualización de datos, solicitud de nuevas encuestas, modificación, inclusiones, inconformidades y otros trámites.

Señaló que “estamos en el día de hoy haciendo una atención en la Universidad Francisco de Paula Santander, donde hemos venido organizando que el Sisbén sea cercano a la gente y le permita a la comunidad sentir que estamos trabajando. Hoy es una necesidad de que las personas tengan los puntajes necesarios para estar de una manera u otra las oportunidades que ofrece nuestro país y nuestro estado colombiano y que el Sisbén es una de las prioridades que les permite a las personas obtener subsidios y oportunidades con el Estado”.

Sobre los requisitos para poder realizar actualizaciones y trámites “deben llevar sus documentos de identidad, y debe llevar un recibo no superior a tres meses, debe ser el jefe de núcleo. Pero no se puede realizar actualizaciones a nombre de terceros que no sean familiares. Esto es para evitar inconvenientes”.

Sobre la atención del Sisbén dijo que “nosotros tenemos la atención también en el centro comercial Las Mercedes, la libertad y comuneros, y vamos a formar otros nuevos puntos y cumplir con la meta trazada”.

Destacó que están organizando con líderes comunales para hacer trabajo en campo, y no deban trasladarse hacia instituciones y que se pueda hacer desde las diferentes comunas.