“El tiempo dirá quién tenía la razón”: Vargas Lleras a MinJusticia sobre constituyente

Colombia

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, a través de redes sociales, respondió al ministro de Justicia Néstor Osuna, quien negó su versión sobre la intención del Gobierno de adelantar una constituyente vía de decreto de emergencia. “Sólo el tiempo dirá quién tenía la razón”, dijo Lleras.

“Usualmente hago afirmaciones y pronósticos que terminan siendo realidad. Recientemente me he referido a la posible Constituyente, que según mi criterio, este gobierno convocará no respetando el artículo de la Constitución sino mediante un decreto de emergencia. Mucho celebraré el estar equivocado y solo el tiempo dirá quién tenía la razón”, respondió Lleras.

Más temprano el exvicepresidente aseguró que aunque la Constitución contempla un procedimiento para la convocatoria a una constituyente, el Gobierno estaría alistando un decreto para convocarla. “(…) yo creo que lo que está pensando este Gobierno es no respetar la constitución y expedir un decreto de emergencia, violando la Constitución, y convocando su propia constituyente. Ese es el camino más peligroso”, dijo Lleras.

Y agregó: “Muchos rumores, de hecho el presidente Petro se ha referido a la Constituyente, el ministro a la Salud también lo hizo en el Congreso, que iba a ser necesario una Constituyente, y el ministro Osuna en su cartera de Justicia anda trabajando en ese tema, en la preparación del decreto y en la forma en que se va a presentar ante la opinión pública”.