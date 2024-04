Descubra qué le depara el universo hoy 12 de abril, según el Profesor Salomón

Hoy es el día del amor y la prosperidad, así lo explica a Caracol Radio el Profesor Salomón, tarotista colombiano que desde hace muchos años ha sido reconocido por sus predicciones y horóscopos. Le contamos lo que podría esperarle a cada uno de los signos en este viernes, final de la segunda semana de abril.

Horóscopo de hoy, 12 de abril

Según explica, este viernes 12 trae una gran energía por la fuerza que tiene este número. Además, esta energía se suma con la energía de la Luna Nueva, un momento para relajarse y tomar fuerzas para lo que se viene. La frase de hoy, recomendada por el Profesor, es: ‘hoy activo prosperidad, éxito y riqueza para mi vida’.

A continuación, encontrará los mensajes que tiene el universo para cada uno de los 12 signos zodiacales para este cierre de semana, junto con su número de la suerte.

1. Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para este viernes, la recomendación para los Aries es que resuelvan sus asuntos familiares. Según explica el Profesor Salomón, es clave que se resuelvan los problemas que se tengan con la familia para buscar armonía.

“Si se tiene problemas con el hermano, el papá, la suegra, los hijos y más importante, con la mamá, será fundamental que se busque hablar con ellos y resolver los disgustos que haya”, señaló el Profesor.

De igual forma, explica que es aún más relevante la relación que se tenga con la mamá, porque es de allí de donde viene la prosperidad en la vida, razón por la que, si no se tiene una buena relación con ella, puede que las cosas no salgan bien.

Número interesante: 9334

2. Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La semana cierra con buenas noticias para los Tauros. Según explica el Profesor Salomón, las cosas se arreglarán y se darán a favor de todas las personas de este signo. Un dinero que necesita llegará por fin, lo que va a solucionar grandes preocupaciones que lo venían agobiando.

De igual forma, en medio de estas buenas noticias, el tarotista resalta que si hay procesos o papeles pendientes, lo más posible es que hoy se resuelvan. Además, es posible que hoy los inviten a participar en un proyecto o situación de negocio muy fructífero, lo que podrá ser una nueva y buena oportunidad, así que el Profesor aconseja tomarla si realmente la ve positiva para sí mismos.

Número de la suerte: 4077

3. Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

El día de hoy, el amor será la clave. De acuerdo con el Profesor Salomón, será clave que las personas géminis coloquen su atención en las relaciones que tienen, traten de escuchar a la otra persona, para fortalecer y equilibrar su vínculo.

Por otro lado, el tarotista explica que vendrán nuevos proyectos, personas que lo querrán ayudar para mostrarles nuevos caminos. Estos nuevos comienzos son siempre una gran oportunidad, por esto, no debería desaprovecharlos.

A otra cosa a la que, según el Profesor Salomón, se le debería dar otra oportunidad es a los juegos de azar. Esto se debe a que la suerte está de su lado y algo, una sorpresa, puede estar rodeando.

Número especial: 7528

4. Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Según el Profesor Salomón, hoy será un día muy interesante para las personas cáncer. Tendrán a su favor la carta de la estrella de la suerte, lo que significa que este viernes puede que encuentren la solución a situaciones que lo tienen agobiado.

De igual forma, según explica el tarotista, hay algo interesante con un posible viaje que podrían hacer en los próximos días. Este viaje los llenará de una gran energía, por lo que se recomienda hacerlo y disfrutar.

Finalmente, se recomienda cuidar mucho la salud, especialmente la del estómago. Se aconseja hacer un detox o purgarse para mantener un buen estado intestinal.

Número de la suerte: 3850

5. Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Nuevas y buenas noticias llegarán para los Leo. El Profesor Salomón señala que les aprobarán el proyecto o la propuesta en la que han venido trabajando. De hecho, lo que suceda hoy darán razones suficientes para celebrar durante el fin de semana, serán razones para estar feliz y en armonía.

Si tiene algún asunto con vivienda, ya sea que esté vendiéndola, comprando o arrendando, pasará algo positivo con este proceso.

A pesar de todo lo bueno, siempre será importante tomar acciones de cuidado. De acuerdo con el tarotista, es clave cuidar su salud, especialmente la de la rodilla, pues puede que le moleste hoy.

Número interesante: 4818

6. Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para los próximos días, vendrán varias noticias o se desarrollarán nuevos cambios y ajustes, tanto en el ámbito del trabajo como en la familia. Según el Profesor Salomón, este signo en este momento está innovando en su vida y eso es muy importante para comenzar nuevos ciclos.

Algunas de las personas de este signo, podrán viajar. La recomendación es háganlo, pues podría ser muy positivo para atraer nuevas energías.

Número de la suerte: 6560

7. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El dinero que estaban esperando y necesitando, llegará. Según explica el Profesor Salomón, esta sorpresa económica les ayudará a calmar los nervios que tenían.

Para las personas de este signo que perdieron su trabajo recientemente o que andan buscando alguna nueva oferta laboral, les llegará una oportunidad nueva y buena que hay que saber aprovechar.

El número de la suerte: 5903

8. Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Llegará el dinero que pudo haber esperado y necesitado en los últimos días, podría venir desde una persona que le debía dinero, de una juego de azar o de un medio que no se esperaba. Según señala el ‘Profesor Salomón’, este dinero le va a calmar los nervios y lo entregará más estabilidad financiera.

La recomendación del día es que se fortalezca su amor, revise sus relaciones y estabilice sus emociones, esto será clave en su día.

Número de la suerte: 2268

9. Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Según el Profesor Salomón, este signo estará regido por buenas cartas de equilibrio y de fortalecimiento de vida. No obstante, para este día viene una muy importante reflexión: deja de imponer sobre los otros.

De acuerdo con el tarotista, los Capricornios tienen que aprender a respetar a todas las personas. Todas tienen sus verdades, sus mentiras, sus vidas, pero en todos los casos, hay que respetarlas. “Cada persona es un mundo y cada persona tiene su forma de hacer las cosas, pero hay que respetarlo”, señala el tarotista.

No obstante, no se descarta que se pueda dar a los otros una orientación. Lo que no se puede hacer es imponer sobre el otro.

Número importante: 7770

10. Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

La recomendación del día es siempre recodar o colocar un proyecto en mente. Siempre se debe tener claro que hay algo por conquistar, pues esto motiva y es inspiración diariamente.

De acuerdo con el Profesor Salomón, será clave para esos días que Capricornio recuerde cuál es su propósito y, si no lo tiene, que construya uno para meterle ganas a la vida y estar inspirados en su día a día.

Adicionalmente, es posible que les llegue un dinero que no se esperaban que llegara, pero que les servirá mucho. Frente al aspecto emocional, el Profesor señala que, si está solo, se encontrará con nuevas personas, y si está en pareja, lo más probable es que viva un momento muy especial con ella o él.

Número importante: 2729

11. Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Siguen las envidia a su alrededor, así que la recomendación para estos días es que tenga mucho cuidado con eso. Lo que aconseja el Profesor Salomón es que hacerse una limpieza, un detox, así como orar y hacer despojo de cosas que pueden estar cargadas de esas energías malas que le mandan.

De igual forma, podrían llegar nuevas oportunidades de trabajo, investigue bien de cada una de ellas y elija la que más se acomoda a sus intereses. Un dinero que no se estaba esperando, llegará y será un gran alivio.

El número de la suerte: 6154

12. Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

De acuerdo con el Profesor Salomón, hoy será un día muy interesante para las personas de este signo de agua. Lo primero será mantener la calma, puede que algunas cosas no hayan salido como se quería. Sin embargo, la recomendación que hace el tarotista es que se mantenga la calma, que se confíe en Dios, pues es quien siempre lo acompañará, incluso en estos momentos difíciles.

Por esta razón, se aconseja que no se amargue ni amargue a los demás, deje que las cosas pasen y no se deje afectar por ello. Las buenas noticias hoy es que llegará una buena plata y podrá resolver algunos papeles o trámites que tiene en proceso.

El número de la suerte será: 9065