Analistas estudian suspensión temporal de diálogos entre el Gobierno y el ELN

Cúcuta

El Ejército de Liberación Nacional argumentó que se congelan los diálogos de paz, por lo menos, en el mes de abril, esto debido a presuntos incumplimientos por parte del Gobierno Nacional.

El anuncio fue hecho previo al inicio de conversaciones o el séptimo ciclo programado en Venezuela. Este grupo armado advierte que al parecer el Gobierno habría iniciado una campaña para que los guerrilleros se desmovilizaran en diferentes zonas del país, con lo que no están de acuerdo.

Juan Camilo Páez, experto en conflicto y docente universitario manifestó que le preocupa algunas implicaciones que podría traer esto para regiones como Norte de Santander.

Dijo además que “en particular considero que como mínimo existe una dicotomía o una contradicción que no se ha logrado solventar. Se suspende el diálogo con base a una cuestión que al parecer no está del todo arreglada, pero se invita a un diálogo paralelo en un país vecino”.

Comentó que “generalmente cuando se suspende el diálogo es por la incapacidad de hablar con interlocutores, no necesariamente por hablar de manera paralela con ellos, bien, el ELN podría haber realizado en el siguiente caso en el séptimo ciclo de negociaciones proponiendo un nuevo punto en la agenda o añadiendo algunos aspectos que se consideran no se están cumpliendo en el proceso de debatir, en la esencia de lo que constituye el diálogo”.

Concluyó que será necesario esperar las posiciones oficiales del gobierno para saber que pasos se van a seguir.