Solicitan al Gobierno cambios en Régimen Tarifario de Energía para la región Caribe

Mediante una carta dirigida principalmente al Gobierno Nacional liderado por el presidente Gustavo Petro, el abogado y veedor bolivarense Héctor Pérez Fernández, solicitó realizar cambios en el Régimen Tarifario de Energía, para aliviar los altos costos que están pagando por este servicio los habitantes del departamento.

Para el jurista es urgente que la CREG se reúna alrededor del pedido que hoy hace toda una región, y se busque sacar de las tarifas aspectos como pérdidas no técnicas, además de revisar el valor de la energía en bolsa que, según él, no está siendo facturado en forma correcta.

“O sea nosotros estamos pagando todo anticipadamente y ellos no invierten un peso. Todo lo que ellos hacen de arreglo de infraestructura lo pagamos nosotros, nos cobran las pérdidas no técnicas por eso es un servicio que está carísimo. Ahora con el fenómeno del niño y los embalses bajando ya nos amenazan que el kilovatio, que cuesta hoy en bolsa 1.050 subirá a $1.500, entonces eso no es justo porque el año pasado llovió abundantemente y nunca bajó la tarifa”, Indicó.

Mientras hay una respuesta del mandatario nacional, dirigentes comunales, comerciantes y asociaciones de usuarios encabezan una cruzada contra Afinia, para lograr tarifas más justas.