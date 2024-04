La denuncia de abuso que no fue, pero que dejó dos niños afectados en Chiquinquirá

Chiquinquirá

En los últimos días, a través de las redes sociales, se conoció un supuesto caso de un abuso sexual que habría cometido un niño de 7 años, contra un compañero de su colegio, de la misma edad. Sin embargo, de acuerdo a la valoración médica y psicológica, se determinó que no se dio tal acto.

Al respecto, el personero de Chiquinquirá, Carlos Fajardo, explicó en Caracol Radio: “damos un parte de tranquilidad. Esos hechos negativos que se conocieron a través de redes sociales, se verificaron y no sucedieron en ningún momento”.

En la semana anterior a Semana Santa, se recibió la denuncia en el colegio, donde se activó la ruta normativa de atención para estos casos. Posteriormente, se hizo verificación de parte del Icbf y de las entidades de salud, donde se identificó que no se presentó está situación, sino un episodio muy disímil y muy diverso a los señalamientos que se hicieron.

“Quiero ser enfático en que el dictamen es negativo. Que no existe, ni existió ningún tipo de hecho que hubiese comprometido la integridad de los menores”, indicó el personero de la ‘Ciudad Mariana’.

El impacto psicológico que se generó en los menores, es muy fuerte. Por eso, el personero Fajardo llama a la calma y a que se usen las redes sociales de una manera responsable. “Esto no trascendió, pero la posibilidad está abierta. Hay que ser prudentes”, agregó Fajardo.

Al día de hoy, los dos niños no están asistiendo a clases. Uno de ellos fue cambiado de la jornada de la tarde a la mañana y manifestó que no quiere seguir estudiando en el colegio que se encuentra actualmente. “No podemos condenarlo a la hoguera, porque es un niño; no hay que señalarlo de esta manera, y tampoco pedir cambien de colegio”, puntualizó el personero de Chiquinquirá.

En este caso, sigue activa la ruta de intervención del Icbf. Se le está haciendo valoración y restablecimiento de derechos de los dos menores, y se están verificando las condiciones en las que viven en sus hogares.