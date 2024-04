DT de Sao Paulo destacó compromiso de James Rodríguez antes de juego de Copa Libertadores

James Rodríguez en su partido ante Cobresal por la Copa Libertadores. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images) / Alexandre Schneider

James Rodríguez jugó 90 minutos por primera vez en el año y por segunda ocasión desde que es jugador del Sao Paulo de Brasil. El volante colombiano tuvo una destacada actuación en el tirunfo de su equipo 2-0 ante Cobresal de Chile, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del equipo, Thiago Carpini, explicó por qué el volante colombiano recibió más minutos en el terreno y destacó el compromiso del colombiano con su idea de juego.

Según reveló Carpini, James lo llamó un día anterior al partido y le expresó su compromiso por cumplir la labor que terminó desarrollando durante el juego. James, pese a no marcar y no dar asistencias directas, fue el jugador mejor calificado del equipo en distintos portales.

“Necesitamos ver cómo se desempeñará James mañana. Sabemos que superó un poco el límite. El día antes del partido me llamó para hablar y se mostró dispuesto a hacer lo que hizo. Hoy siento que tengo el control del grupo, ellos me dan ese apoyo. La aceptación de ideas es cada vez más clara”, reveló el director técnico.

El estratega añadió, resaltando el compromiso de James y su técnica. “Tres defensores también es una forma de brindar un poco más de apoyo, ya que tenemos un tipo con la habilidad de James, pero sabemos que Alisson no hace lo que hace James y James no hace lo que hace Alisson. Necesitamos equilibrarnos, y los tres defensores equilibran. Trabajé con línea de cuatro jugando con Ferreira, luego con línea de tres también con Ferreira. En los entrenamientos me sentí más seguro, sobre todo porque veníamos sufriendo un poco con algunos errores en ese lado donde entró Ferraresi”.

Tras reconsiderar su decisión de marcharse del club y continuar en Sao Paulo, James Rodríguez ha disputado seis partidos con el Tricolor Paulista, con un saldo de un gol marcado y una asistencia. El volante colombiano ha sido titular en los dos partidos de Copa Libertadores.