Arboletes: La quema de basuras provoca gasto innecesario de agua y las lluvias no llegan

Arboletes, Antioquia

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arboletes informó que por semana están atendiendo entre 4 y 5 incendios producto de quemas de basura por parte de la población, lo que provoca un gasto en promedio de 1.5 y 2 mil litros de agua para apagar dichas conflagraciones en un municipio que presenta carencias en este preciado líquido producto del fenómeno de El Niño y la falta de lluvias en la región.

Al respecto, esto dijo el Robert Peralta Salgado, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arboletes: “En el momento estamos en un saldo rojo, estamos en cierre del sistema de agua y la gente no ha tomado conciencia y nos ha tocado gastarnos un porcentaje de agua bastante alto en una atención. La semana pasada, antepasada, perdón, gastamos 16000 litros en un solo, en una sola atención. Entonces no es justo que con esta escasez de agua y la temporada de menos lluvias, la gente no tome conciencia en el gasto que nos ha tocado hacer y sigan prendiendo la basura”.

Agregan que se han realizado campañas de sensibilización a la población del municipio para que no quemen basura y se ha indicado los lugares de recogida de los residuos, pero esto no han dado resultado. Además, indicaron que si no es posible llevar la basura a los lugares de recolección, se opte por enterrarla en vez de quemarla.

Por último, desde el departamento de Bomberos de Arboletes hicieron un llamado a la conciencia, prudencia y responsabilidad a los habitantes de este municipio del Urabá antioqueño con respecto a la quema de basuras, el gasto del agua y las acciones que pueden afectar los ecosistemas y el medio ambiente.