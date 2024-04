SENA ofertó curso de Excel corto y gratis: ¿Cómo aplicar? Fecha límite de inscripción

Imagen de referencia de Excel / Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

En el mundo de la informática, Excel es una aplicación desarrollada por la compañía Microsoft y que forma parte de Office. Esta última es un paquete de oficina que incluye otros programas muy conocidos en la vida diaria como Word y PowerPoint, para redactar textos y armar presentaciones, respectivamente.

Ahora bien, en el caso puntual de Excel, permite formatear, organizar y calcular datos en una hoja de cálculo, así los analistas de datos y más usuarios pueden hacer que la información sea más fácil de ver a medida que se agregan o modifican los datos. De igual manera, la aplicación está disponible para las plataformas Windows, macOS, Android e iOS.

Entre tanto, la Alcaldía Local de Kennedy, a través del Punto Vive Digital (PVD) ubicado en el barrio Patio Bonito, en Bogotá, abrió inscripciones para un curso de manejo básico de este programa, que será certificado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Así las cosas, las clases iniciarán el próximo lunes 6 de mayo y serán el Punto Vive Digital del barrio Las Brisas (Patio Bonito), ubicado en la carrera 91 B # 41 – 18 Sur. Allí se dictarán las clases de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 10:30 a. m. y serán por dos semanas, finalizando el próximo 16 de mayo.

Requisitos

De igual manera, para los interesados en aprender nuevas habilidades, las inscripciones para el curso en mención se cerrará este 27 de abril o hasta agotar los cupos disponibles, y se podrán realizar de manera virtual o acercándose al PVD Las Brisas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Ya sea virtual en el correo vivedigital.kennedy@gobiernobogota.gov.co o de manera presencial.

¿Cómo aplicar?

Las personas que deseen inscribirse al curso deberán adjuntar los siguientes requisitos e información:

Fotocopia del documento de identidad

Correo electrónico

Número telefónico

Dirección de la vivienda

Tips para que el manejo de hojas de cálculo

Ahora bien, dada su relevancia en el mundo del software y los negocios, existen muchas formas de mejorar el rendimiento de Excel. Estas son algunas recomendaciones para acelerar un poco su hoja de cálculo y ahorrar tiempo valioso.

Evite las fórmulas de matriz

Las fórmulas de matriz tienen sus propios beneficios, pero la velocidad no es uno de esos. Las fórmulas pueden tomar muchos datos, analizarlos, pero hacer todas esas tareas lleva tiempo. Si hay una forma de evitar las fórmulas de matriz, escoja esa opción.

Utilice columnas auxiliares

Esta es una de las funciones menos valoradas en Excel y es que el mayor beneficio de usarlos es que puede evitar las fórmulas de matriz. En algunas situaciones, las fórmulas de matriz pueden ser muy útiles, pero cuando intente hacerlo todo con una fórmula larga, esto tiene un impacto negativo en el rendimiento del libro de Excel.

Convierta fórmulas no utilizadas en valores estáticos

Si no necesita ciertas fórmulas, no las guarde. Muchas de estas dan como resultado un libro de Excel lento. Como regla general, si no necesita fórmulas, conviértalas en un valor estático, es decir, péguelas como valores.

Use el formato condicional con precaución

El formato condicional aprovecha al máximo los datos insípidos. Sin embargo, no muchos usuarios de Excel saben que este formato es volátil. Si bien es posible que a simple viste diferencia con conjuntos de datos pequeños, si aplica esta función en conjuntos de datos grandes o varias veces, puede resultar en una hoja de cálculo de Excel lenta.