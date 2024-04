Madre venezolana denuncia secuestro de su hijo en La Parada

Cúcuta

José Alejandro Matusalén llegó el pasado viernes 5 de abril al barrio La Parada a realizarse un corte de cabello para después adelantar trámites y obtener su cédula de ciudadanía. Mientras se encontraba en la peluquería, hombres en motocicleta llevaron hasta ese lugar y le pidieron que los acompañara para hacerle algunas preguntas, desde entonces no se sabe nada de su paradero.

Vanezca Alejandra Lima, su madre ha estado buscándolo sin obtener respuesta positiva de su paradero. “Estas personas se presentaron ahí donde cortan pelo y le dijeron a mi hijo José Alejandro que se montarán en la moto porque necesitaban hacerle unas preguntas de rutina porque no lo habían visto nunca ahí en La Parada. Mi hijo José Alejandro les dijo que él vino a La Parada porque quería sacarse la cédula de identidad porque él no la tenía. Mi hijo me dijo mamá quédese quieta, yo voy y vuelvo porque yo no he cometido nada, soy inocente de las cosas que me vayan a decir, yo no me voy a negar a nada. Yo voy y vengo. Hasta el sol de hoy no he sabido más nada de él” aseguró la mujer.

Contó que ese mismo viernes lo estuvo buscando toda la noche, incluso hasta las 2:00 a.m. del sábado “me metí por las trochas, me metí por todos lados buscando a mi hijo, pero no lo conseguí. (…) El sábado en la tarde se me acercó un muchacho con armamento y me dice a mi que me quite de La Parada si quiero ver a mi hijo con vida, que dejé de estar en La Parada buscándolo y haciendo preguntas”.

Vanezca Alejandra dijo que su hijo era barbero en Bucaramanga, que recientemente cumplió 18 años y que los últimos diez meses “estuvo encerrado en Bienestar Familiar por un teléfono que compró robado”.

Aseguró que el sábado se dirigió a las autoridades de Villa del Rosario, pero hasta el momento no ha logrado saber nada de su paradero.

“La verdad, cuando a él lo agarraron le dijeron que eran del Tren de Aragua que le iban a hacer unas preguntas” respondió la mujer ante la pregunta de quién creía que tenía a su hijo.

Pidió a quien tenga información de su hijo, informarle, que ella está dispuesta a ir hasta donde le indiquen para rescatarlo, asegurando que la angustia es aún más grande al no tener ningún tipo de comunicación o pista sobre su paradero.